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Вдова, да не та: в Африке найден новый ядовитый паук-гигант
Новый вид относится к опасным и ядовитым черным вдовам.
Анастасия Баринова
6 февраля 2019 в 19:39
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Эколог и основатель некоммерческой организации Wild Tomorrow Fund Барбара Райт (Barbara Wright) в 2014 году заметила в одном из южноафриканских парков необычного паука. Внешне он напоминал знаменитую черную вдову: на его темном брюхе располагался ярко-оранжевый узор. Но затем эколог обнаружила, что паук откладывает яичные мешочки фиолетового цвета: это показалось Барбаре странным, поскольку у известных ей африканских пауков яичные мешочки светлые.
Райт не является профессиональным арахнологом; она попыталась найти информацию в интернете, но успехом это не увенчалось, тем более, что по одной особи делать вывод о новом виде рано. На несколько лет паук, которого Барбара вместе с коллегами назвала Phinda Black Button, был забыт, но в 2017 году Wild Tomorrow Fund посетил известный южноафриканский арахнолог Ян Энгельбрехт (Ian Engelbrecht). Он сразу же определил, что речь идет о новом виде: первом за минувшие 29 лет.
Экологи приступили к целенаправленным поискам и нашли несколько живых представителей Phinda Black Button, после чего Райт начала заботиться о них и их потомстве: за год на свет появилось около 6000 особей. Большинство было выпущено в дикую природу, но некоторые были оставлены для изучения. Райт особенно гордится тем, что благодаря этому можно описать мужские особи: в естественной среде обитания их практически не встретишь – они невзрачны и сливаются с пейзажем, а затем, как и принято у пауков из рода черных вдов (лат. Latrodectus), они гибнут в процессе размножения.
Рассказывая о своем открытии, Барбара подчеркивает, что в настоящее время специалисты занимаются изучением вида. Научное имя ему уже присвоено, но до официальной публикации оно сохраняется в тайне. Узнайте больше о пауках – черных вдовах.
Райт не является профессиональным арахнологом; она попыталась найти информацию в интернете, но успехом это не увенчалось, тем более, что по одной особи делать вывод о новом виде рано. На несколько лет паук, которого Барбара вместе с коллегами назвала Phinda Black Button, был забыт, но в 2017 году Wild Tomorrow Fund посетил известный южноафриканский арахнолог Ян Энгельбрехт (Ian Engelbrecht). Он сразу же определил, что речь идет о новом виде: первом за минувшие 29 лет.
Экологи приступили к целенаправленным поискам и нашли несколько живых представителей Phinda Black Button, после чего Райт начала заботиться о них и их потомстве: за год на свет появилось около 6000 особей. Большинство было выпущено в дикую природу, но некоторые были оставлены для изучения. Райт особенно гордится тем, что благодаря этому можно описать мужские особи: в естественной среде обитания их практически не встретишь – они невзрачны и сливаются с пейзажем, а затем, как и принято у пауков из рода черных вдов (лат. Latrodectus), они гибнут в процессе размножения.
Рассказывая о своем открытии, Барбара подчеркивает, что в настоящее время специалисты занимаются изучением вида. Научное имя ему уже присвоено, но до официальной публикации оно сохраняется в тайне. Узнайте больше о пауках – черных вдовах.