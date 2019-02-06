Трагедия на Гавайях: море не принимает тело погибшего кашалота
Разлагающаяся плоть привлекает множество падальщиков. Не исключением стал и мертвый кашалот – если сначала его сопровождало несколько тигровых акул, то к середине месяца к трапезе присоединилась белая акула гигантских размеров. В длину хищная рыба достигает шести метров – это рекорд для данного вида. В настоящее время известна лишь одна шестиметровая белая акула, живущая в водах Мексики – ей дали кличку Deep Blue. Ученые не исключают, что именно она приплыла к Гавайям ради легкой добычи.
Присутствие столь опасных морских обитателей рядом с пляжами недопустимо, и специалисты гавайского департамента охраны природы решили извлечь тушу на берег, дав ей возможность разложиться естественным путем. К этому времени кожа уже сошла с тела, обнажив белый жировой слой. Наблюдатели сравнивают останки с маршмеллоу – популярному в США кондитерскому изделию, по вкусу и консистенции напоминающему пастилу.
Ученые продолжают изучать погибшее животное. Результаты первых анализов показали, что кашалот на момент смерти был истощен – вероятно, он не мог нормально питаться из-за какой-то болезни. Сейчас будет исследовано содержимое его желудка, чтобы больше узнать о том, что стало причиной его гибели.
Посмотрите на другую загадочную мервую тушу, выброшенную на берег.
Присутствие столь опасных морских обитателей рядом с пляжами недопустимо, и специалисты гавайского департамента охраны природы решили извлечь тушу на берег, дав ей возможность разложиться естественным путем. К этому времени кожа уже сошла с тела, обнажив белый жировой слой. Наблюдатели сравнивают останки с маршмеллоу — популярному в США кондитерскому изделию, по вкусу и консистенции напоминающему пастилу.
Ученые продолжают изучать погибшее животное. Результаты первых анализов показали, что кашалот на момент смерти был истощен — вероятно, он не мог нормально питаться из-за какой-то болезни. Сейчас будет исследовано содержимое его желудка, чтобы больше узнать о том, что стало причиной его гибели.
Посмотрите на другую загадочную мервую тушу, выброшенную на берег.