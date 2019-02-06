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  • Трагедия на Гавайях: море не принимает тело погибшего кашалота
    Фото: Hawaii DLNR
  • Трагедия на Гавайях: море не принимает тело погибшего кашалота
    Фото: Hawaii DLNR
  • Трагедия на Гавайях: море не принимает тело погибшего кашалота
    Фото: Hawaii DLNR
  • Трагедия на Гавайях: море не принимает тело погибшего кашалота
    10 января Фото: Hawaii DLNR
Природа

Трагедия на Гавайях: море не принимает тело погибшего кашалота

Туша мертвого кашалота возвращалась к берегу три раза.
Анастасия Баринова
6 февраля 2019 в 15:19
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10 января у побережья гавайского острова Оаху была замечена туша кашалота. Ученые взяли несколько образцов для анализа, а затем мертвое животное было отбуксировано обратно в море. Попытка не удалась: спустя несколько дней тело прибило обратно к берегу. 17 января была произведена вторая попытка, а 19-го – третья, но каждый раз туша снова оказывалась в прибрежных водах.

Разлагающаяся плоть привлекает множество падальщиков. Не исключением стал и мертвый кашалот – если сначала его сопровождало несколько тигровых акул, то к середине месяца к трапезе присоединилась белая акула гигантских размеров. В длину хищная рыба достигает шести метров – это рекорд для данного вида. В настоящее время известна лишь одна шестиметровая белая акула, живущая в водах Мексики – ей дали кличку Deep Blue. Ученые не исключают, что именно она приплыла к Гавайям ради легкой добычи.

Присутствие столь опасных морских обитателей рядом с пляжами недопустимо, и специалисты гавайского департамента охраны природы решили извлечь тушу на берег, дав ей возможность разложиться естественным путем. К этому времени кожа уже сошла с тела, обнажив белый жировой слой. Наблюдатели сравнивают останки с маршмеллоу – популярному в США кондитерскому изделию, по вкусу и консистенции напоминающему пастилу.

Ученые продолжают изучать погибшее животное. Результаты первых анализов показали, что кашалот на момент смерти был истощен – вероятно, он не мог нормально питаться из-за какой-то болезни. Сейчас будет исследовано содержимое его желудка, чтобы больше узнать о том, что стало причиной его гибели.

Посмотрите на другую загадочную мервую тушу, выброшенную на берег.

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СМИ2
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