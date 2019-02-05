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Ярость медоеда: мать спасает детеныша от леопарда
Малыш отделался сломанной лапой.
Анастасия Баринова
5 февраля 2019 в 16:17
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Среди обитателей Национального парка Крюгера в ЮАР встречается необычный представитель семейства куньи – лысый барсук (лат. Mellivora capensis). Это название не совсем верное: животное хоть и напоминает барсука, но покрыто гладкой шерстью. Еще одно имя этого зверя – индийский медоед: в поисках меда он ловко взбирается на деревья. При этом медоед является одним из самых бесстрашных хищников, не имеющих в своей среде естественных врагов. Ни змеи, ни крупные кошки не могут прокусить или пронзить когтями его толстую шкуру; в свою очередь медоед уверенно дает отпор своими сильными лапами с длинными когтями и острыми зубами. Кроме того, подобно скунсам, они умеют испускать зловонный запах. В рацион зверя входят не только земноводные, птицы и насекомые, но даже мелкие копытные или крокодилы.
Тем не менее, высшие хищники не оставляют попыток отведать мясо медоеда. У взрослой особи есть одно слабое место – более тонкая кожа на животе, а детеныши уязвимы почти целиком. Сцену нападения леопарда на юного медоеда сняла 28-летняя Сахара Вулфсон (Sahara Wulfsohn), работающая в парке гидом. По ее словам, неподалеку от лоджа, где отдыхали туристы, был замечен леопард, и девушка расположилась на террасе с видеокамерой. Зрелище, представшее перед ее глазами, превзошло все ожидания: кошка осторожно подкрадывалась к своей жертве, которой оказался детёныш зверька из семейства куньих. Затем леопард подобрался к маленькому медоеду вплотную и вскоре набросился на него.
Тем не менее детеныш не сдается сразу – агрессию ко всему окружающему медоеду получают с малых лет: он тут же пустил в ход свои зубы и когти. На шум прибежала его мать и, оценив обстановку, ринулась на врага. С грозным ревом она стремительно налетела на пятнистого хищника – тот, не ожидая внезапной атаки, подскочил и перевернулся в воздухе, а потом бросился наутек (даже леопарды знают, что с медоедами шутки плохи). Первым делом самка оттолкнула детеныша в безопасное место, а потом отправилась преследовать обидчика – несмотря на то, что тот превосходил ее по размерам в два или три раза. Леопард покинул место несостоявшейся трапезы, а юный медоед в самом худшем случае лишь сломал лапу.
Посмотрите, как слоненок защищает свою маму.
Тем не менее, высшие хищники не оставляют попыток отведать мясо медоеда. У взрослой особи есть одно слабое место – более тонкая кожа на животе, а детеныши уязвимы почти целиком. Сцену нападения леопарда на юного медоеда сняла 28-летняя Сахара Вулфсон (Sahara Wulfsohn), работающая в парке гидом. По ее словам, неподалеку от лоджа, где отдыхали туристы, был замечен леопард, и девушка расположилась на террасе с видеокамерой. Зрелище, представшее перед ее глазами, превзошло все ожидания: кошка осторожно подкрадывалась к своей жертве, которой оказался детёныш зверька из семейства куньих. Затем леопард подобрался к маленькому медоеду вплотную и вскоре набросился на него.
Тем не менее детеныш не сдается сразу – агрессию ко всему окружающему медоеду получают с малых лет: он тут же пустил в ход свои зубы и когти. На шум прибежала его мать и, оценив обстановку, ринулась на врага. С грозным ревом она стремительно налетела на пятнистого хищника – тот, не ожидая внезапной атаки, подскочил и перевернулся в воздухе, а потом бросился наутек (даже леопарды знают, что с медоедами шутки плохи). Первым делом самка оттолкнула детеныша в безопасное место, а потом отправилась преследовать обидчика – несмотря на то, что тот превосходил ее по размерам в два или три раза. Леопард покинул место несостоявшейся трапезы, а юный медоед в самом худшем случае лишь сломал лапу.
Посмотрите, как слоненок защищает свою маму.
Тем не менее детеныш не сдается сразу — агрессию ко всему окружающему медоеду получают с малых лет: он тут же пустил в ход свои зубы и когти. На шум прибежала его мать и, оценив обстановку, ринулась на врага. С грозным ревом она стремительно налетела на пятнистого хищника — тот, не ожидая внезапной атаки, подскочил и перевернулся в воздухе, а потом бросился наутек (даже леопарды знают, что с медоедами шутки плохи). Первым делом самка оттолкнула детеныша в безопасное место, а потом отправилась преследовать обидчика — несмотря на то, что тот превосходил ее по размерам в два или три раза. Леопард покинул место несостоявшейся трапезы, а юный медоед в самом худшем случае лишь сломал лапу.
Посмотрите, как слоненок защищает свою маму.