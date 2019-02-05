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  • Из-за изменений климата синицы разозлились и начали убивать
    Лазоревка, или синяя синица Фото: Геннадий
  • Из-за изменений климата синицы разозлились и начали убивать
    Гнездо синицы Фото: Jon Glittenberg/Flickr.com
  • Из-за изменений климата синицы разозлились и начали убивать
    Мухоловка-пеструшка Фото: Axel Strauss/Wikipedia
  • Из-за изменений климата синицы разозлились и начали убивать
    Фото: hedera.baltica/Flickr.com
Природа

Из-за изменений климата синицы разозлились и начали убивать

Ученые подвели итоги 10-летнего наблюдения за поведением гнездящихся птиц разных видов.
Анастасия Баринова
5 февраля 2019 в 12:51
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Глобальное потепление вносит коррективы в жизнь птиц: ученые из Нидерландов показали это на примере большой синицы (лат. Parus major) и мухоловки-пеструшки (лат. Ficedula hypoleuca). Природой было задумано так, что обе эти птицы отряда воробьинообразные не пересекаются по времени гнездования. С первыми признаками весны яйца откладывают синицы, пережившие зиму, а затем их опустевшие гнезда занимают мухоловки, вернувшиеся после зимовки в Африке.

В 2007 году орнитолог Йелмер Самплониус (Jelmer Samplonius) впервые обнаружил в гнезде синицы мертвую мухоловку, притом птица была убита в явно жестокой схватке, а ее мозг был выклеван. Ученый предположил, что два вида пернатых не поделили площадку для кладки яиц, и вместе с коллегами приступил к наблюдению. Они установили скворечники в двух голландских национальных парках и следили за ними на протяжении 10 сезонов – с 2007 по 2016 годы. Гипотеза подтвердилась: убийцами мухоловок действительно являются синицы, а причина связана с климатическими изменениями.
  • Из-за изменений климата синицы разозлились и начали убивать
    Фото: J.Samplonius/Current Biology, 2019

Биологи отмечают, что в результате более теплых зим теперь выживает большее число синиц, и с приходом весны между ними развивается активная конкуренция за пищевые ресурсы и место для создания гнезда. При этом теплые зимы нередко сопровождаются волной холода в течение весны, и в результате более многочисленная «армия синиц» немного запаздывает с кладкой яиц. В свою очередь мухоловки стали прилетать чуть раньше, перестроив свои биологические часы с учетом роста температуры. Таким образом их сезон размножения стал пересекаться с синицами, что не могло не вызвать столкновений: не нашедшим пустых уютных домиков мухоловкам ничего не оставалось, кроме как попытаться проникнуть в скворечники, занятые синицами. Завсегдатаям голландских парков такие покушения на личную территорию, богатую питательными гусеницами, пришлись не по вкусу, и они дали соперникам жестокий отпор. 

За все время исследования ученые обнаружили 88 мертвых мухоловок; почти все они были убиты большими синицами, за исключением двух: в этих случаях свое право на гнездо отстояли обыкновенные лазоревки (лат. Cyanistes caeruleus) – еще одна птица отряда воробьинообразные.
«Когда мухоловка оказывается в скворечнике, занятом синицей, у нее нет шансов: зимующие птицы привыкли к битвам, у них мощные когти, тогда как сильная сторона мухоловок – это способность к длительной миграции, они выносливы, но миниатюрны», – Йелмер Самплониус. 

Все убитые мухоловки были самцами: именно они занимаются поиском места гнездования. Всех ждала жестокая смерть и глубокие раны в голову, нанесенные клювами врагов: после убийства слабого конкурента синица съедала его мозг, экономя силы на дополнительный поиск пищи. Ранее о таком поведении ничего известно не было: синица охотится на гусениц, насекомых и паукообразных; она может есть падаль, но случаев питания себе подобными, убитыми самостоятельно, не отмечалось.

По мнению исследователей, в настоящий момент более агрессивное поведение синиц не оказывает большого влияния на численность популяции мухоловок: все убитые особи были самцами, вернувшимися с зимовки позже других и не нашедшими пары. Но чем сильнее будет теплеть климат, тем раньше мухоловки будут возвращаться с зимовки, тем больше синиц будет выживать, чтобы бороться за территорию с другими синицами и мухоловками. Вероятно, ресурсов природы пока хватает для одновременного гнездования разных видов птиц, однако вскоре эта ситуация может измениться, и тогда мухоловки неминуемо проиграют эту войну.

Посмотрите, как ястреб разоряет птичье гнездо.

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