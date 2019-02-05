Из-за изменений климата синицы разозлились и начали убивать
В 2007 году орнитолог Йелмер Самплониус (Jelmer Samplonius) впервые обнаружил в гнезде синицы мертвую мухоловку, притом птица была убита в явно жестокой схватке, а ее мозг был выклеван. Ученый предположил, что два вида пернатых не поделили площадку для кладки яиц, и вместе с коллегами приступил к наблюдению. Они установили скворечники в двух голландских национальных парках и следили за ними на протяжении 10 сезонов – с 2007 по 2016 годы. Гипотеза подтвердилась: убийцами мухоловок действительно являются синицы, а причина связана с климатическими изменениями.
Биологи отмечают, что в результате более теплых зим теперь выживает большее число синиц, и с приходом весны между ними развивается активная конкуренция за пищевые ресурсы и место для создания гнезда. При этом теплые зимы нередко сопровождаются волной холода в течение весны, и в результате более многочисленная «армия синиц» немного запаздывает с кладкой яиц. В свою очередь мухоловки стали прилетать чуть раньше, перестроив свои биологические часы с учетом роста температуры. Таким образом их сезон размножения стал пересекаться с синицами, что не могло не вызвать столкновений: не нашедшим пустых уютных домиков мухоловкам ничего не оставалось, кроме как попытаться проникнуть в скворечники, занятые синицами. Завсегдатаям голландских парков такие покушения на личную территорию, богатую питательными гусеницами, пришлись не по вкусу, и они дали соперникам жестокий отпор.
За все время исследования ученые обнаружили 88 мертвых мухоловок; почти все они были убиты большими синицами, за исключением двух: в этих случаях свое право на гнездо отстояли обыкновенные лазоревки (лат. Cyanistes caeruleus) – еще одна птица отряда воробьинообразные.
«Когда мухоловка оказывается в скворечнике, занятом синицей, у нее нет шансов: зимующие птицы привыкли к битвам, у них мощные когти, тогда как сильная сторона мухоловок – это способность к длительной миграции, они выносливы, но миниатюрны», – Йелмер Самплониус.
Все убитые мухоловки были самцами: именно они занимаются поиском места гнездования. Всех ждала жестокая смерть и глубокие раны в голову, нанесенные клювами врагов: после убийства слабого конкурента синица съедала его мозг, экономя силы на дополнительный поиск пищи. Ранее о таком поведении ничего известно не было: синица охотится на гусениц, насекомых и паукообразных; она может есть падаль, но случаев питания себе подобными, убитыми самостоятельно, не отмечалось.
По мнению исследователей, в настоящий момент более агрессивное поведение синиц не оказывает большого влияния на численность популяции мухоловок: все убитые особи были самцами, вернувшимися с зимовки позже других и не нашедшими пары. Но чем сильнее будет теплеть климат, тем раньше мухоловки будут возвращаться с зимовки, тем больше синиц будет выживать, чтобы бороться за территорию с другими синицами и мухоловками. Вероятно, ресурсов природы пока хватает для одновременного гнездования разных видов птиц, однако вскоре эта ситуация может измениться, и тогда мухоловки неминуемо проиграют эту войну.
Посмотрите, как ястреб разоряет птичье гнездо.
Биологи отмечают, что в результате более теплых зим теперь выживает большее число синиц, и с приходом весны между ними развивается активная конкуренция за пищевые ресурсы и место для создания гнезда. При этом теплые зимы нередко сопровождаются волной холода в течение весны, и в результате более многочисленная «армия синиц» немного запаздывает с кладкой яиц. В свою очередь мухоловки стали прилетать чуть раньше, перестроив свои биологические часы с учетом роста температуры. Таким образом их сезон размножения стал пересекаться с синицами, что не могло не вызвать столкновений: не нашедшим пустых уютных домиков мухоловкам ничего не оставалось, кроме как попытаться проникнуть в скворечники, занятые синицами. Завсегдатаям голландских парков такие покушения на личную территорию, богатую питательными гусеницами, пришлись не по вкусу, и они дали соперникам жестокий отпор.
За все время исследования ученые обнаружили 88 мертвых мухоловок; почти все они были убиты большими синицами, за исключением двух: в этих случаях свое право на гнездо отстояли обыкновенные лазоревки (лат. Cyanistes caeruleus) — еще одна птица отряда воробьинообразные.
«Когда мухоловка оказывается в скворечнике, занятом синицей, у нее нет шансов: зимующие птицы привыкли к битвам, у них мощные когти, тогда как сильная сторона мухоловок — это способность к длительной миграции, они выносливы, но миниатюрны», — Йелмер Самплониус.
Все убитые мухоловки были самцами: именно они занимаются поиском места гнездования. Всех ждала жестокая смерть и глубокие раны в голову, нанесенные клювами врагов: после убийства слабого конкурента синица съедала его мозг, экономя силы на дополнительный поиск пищи. Ранее о таком поведении ничего известно не было: синица охотится на гусениц, насекомых и паукообразных; она может есть падаль, но случаев питания себе подобными, убитыми самостоятельно, не отмечалось.
По мнению исследователей, в настоящий момент более агрессивное поведение синиц не оказывает большого влияния на численность популяции мухоловок: все убитые особи были самцами, вернувшимися с зимовки позже других и не нашедшими пары. Но чем сильнее будет теплеть климат, тем раньше мухоловки будут возвращаться с зимовки, тем больше синиц будет выживать, чтобы бороться за территорию с другими синицами и мухоловками. Вероятно, ресурсов природы пока хватает для одновременного гнездования разных видов птиц, однако вскоре эта ситуация может измениться, и тогда мухоловки неминуемо проиграют эту войну.
Посмотрите, как ястреб разоряет птичье гнездо.