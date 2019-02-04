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Новорожденный китенок попал на видео
Исследователю удалось оказаться в нужное время в нужном месте.
Анастасия Баринова
4 февраля 2019 в 18:14
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Туристы, наблюдающие китов в акватории острова Мауи, заметили в воде необычную активность и следы крови. Туроператор позвонил Ларсу Бейдеру (Lars Bejder) из Гавайского университета – директору программы по изучению морских млекопитающих. Тот оказался неподалеку, быстро добрался до места и тут же запустил съемочный дрон. Оказалось, что в воде находился новорожденный китенок с неокрепшими плавниками, а у матери еще продолжалось родовое кровотечение.
Специалист полагает, что детеныш родился не более чем за 20 минут до начала съемки. Ученый отмечает, что за 25 лет работы он «впервые оказался настолько близко к моменту рождения» горбатого кита. На видео, которое удалось снять Ларсу с воздуха, новорожденный китенок движется рядом с матерью, держась ближе к поверхности воды. По сравнению со взрослой особью он выглядит совсем хрупким и маленьким. Самка плывет вплотную к детенышу, оберегая его, или поддерживает малыша на своей спине, ныряя глубже.
Горбатый кит (лат. Megaptera novaeangliae) широко распространен по планете, населяя Северную Атлантику, Тихий океан и воды Антарктики. Этот вид китов не отличается социализацией: за исключением связи матери с детенышем, отношения между особями обычно нестабильны, и группы быстро распадаются. Размножение приурочено к определенному сезону: спаривание происходит преимущественно в зимне-весенний период, во время зимовок в субтропических и тропических водах.
Беременность у горбатых китов длится 11–11,5 месяцев. Скорость эмбрионального роста у них – одна из самых высоких среди млекопитающих: от 17 до 35 см в месяц. Пик рождений в Северном полушарии приходится на начало февраля. Средняя длина тела новорожденного – 4,5 м, вес – от 700 кг до 2 т. Детеныш может кормиться самостоятельно уже в полугодовом возрасте, но материнским молоком он продолжает питаться до 11 месяцев. Самцы в заботе о потомстве не участвуют, зато с матерью китенок может оставаться до двух лет.
Посмотрите на мир глазами горбатого кита.
Специалист полагает, что детеныш родился не более чем за 20 минут до начала съемки. Ученый отмечает, что за 25 лет работы он «впервые оказался настолько близко к моменту рождения» горбатого кита. На видео, которое удалось снять Ларсу с воздуха, новорожденный китенок движется рядом с матерью, держась ближе к поверхности воды. По сравнению со взрослой особью он выглядит совсем хрупким и маленьким. Самка плывет вплотную к детенышу, оберегая его, или поддерживает малыша на своей спине, ныряя глубже.
Горбатый кит (лат. Megaptera novaeangliae) широко распространен по планете, населяя Северную Атлантику, Тихий океан и воды Антарктики. Этот вид китов не отличается социализацией: за исключением связи матери с детенышем, отношения между особями обычно нестабильны, и группы быстро распадаются. Размножение приурочено к определенному сезону: спаривание происходит преимущественно в зимне-весенний период, во время зимовок в субтропических и тропических водах.
Беременность у горбатых китов длится 11–11,5 месяцев. Скорость эмбрионального роста у них – одна из самых высоких среди млекопитающих: от 17 до 35 см в месяц. Пик рождений в Северном полушарии приходится на начало февраля. Средняя длина тела новорожденного – 4,5 м, вес – от 700 кг до 2 т. Детеныш может кормиться самостоятельно уже в полугодовом возрасте, но материнским молоком он продолжает питаться до 11 месяцев. Самцы в заботе о потомстве не участвуют, зато с матерью китенок может оставаться до двух лет.
Посмотрите на мир глазами горбатого кита.