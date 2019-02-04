8 тонн чешуи панголинов изъято таможней в Гонконге
Панголины – это удивительные животные, которые водятся в Экваториальной и Южной Африке, а также в Юго-Восточной Азии. В зависимости от вида, длина тела панголина достигает 30–88 см, и еще столько же приходится на хвост. Масса животного варьируется от 4,5 до 27 кг.
Панголин – единственное известное науке млекопитающее с чешуей, которой он покрыт с головы до ног, будто черепицей. Чешуйки прилегают плотно друг к другу и не имеют ничего общего с чешуей рептилий; они состоят из кератина – того же вещества, что рога носорогов или наши ногти. За этой природной броней панголина и охотятся люди с давних времен: раньше из нее делали доспехи и украшения, а сейчас используют для сувениров и лекарств. Особенно востребована перетертая в порошок чешуя панголина в традиционной китайской медицине, в которой она считается целебным ингредиентом, помогающим от целого ряда болезней, стимулирующим приход грудного молока и повышающим потенцию.
Еще в 1994 году панголин был включен во второе приложение «Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения», а в 2016 году ученые добились перевода панголина в первое приложение конвенции, что полностью запрещает международную торговлю этими животными.
Но браконьеров это не останавливает. И если от хищников, даже свирепых – леопарда или льва – панголина защищает умение сворачиваться в непробиваемый гладкий чешуйчатый шар и отпугивать врагов зловонной жидкостью из анальных желез, то против вооруженных людей он абсолютно беззащитен. А контрабандистам нередко удается обхитрить пограничный контроль и доставить востребованный груз потребителям.
На днях таможенные работники в Гонконге изъяли рекордно крупный для этого региона груз чешуи панголинов – 8,3 тонны. Как считают эксперты, ради нее могло быть убито больше 14 000 этих редких животных. Впрочем, в Китае самую крупную партию контрабандного товара перехватили в 2017 году – 11,9 тонны.
Вместе с чешуей «млекопитающих ящеров» перевозились несколько сотен слоновьих бивней – в общем и целом ценность такого груза достигает 8 миллионов долларов. Чешуя была спрятана в контейнере-рефрижераторе, и в документах числилась как мясо из Нигерии. Это частая уловка нелегальных торговцев: чтобы замаскировать специфичный запах, они прячут чешую вместе с замороженной рыбой или разрешенными к провозу сушеными змеями.
В соответствии с законодательством Гонконга за ввоз и продажу находящихся под угрозой исчезновения видов и их частей может быть наложено наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет и штрафа в размере 1,3 миллиона долларов США.
На днях таможенные работники в Гонконге изъяли рекордно крупный для этого региона груз чешуи панголинов — 8,3 тонны. Как считают эксперты, ради нее могло быть убито больше 14 000 этих редких животных. Впрочем, в Китае самую крупную партию контрабандного товара перехватили в 2017 году — 11,9 тонны.
Вместе с чешуей «млекопитающих ящеров» перевозились несколько сотен слоновьих бивней — в общем и целом ценность такого груза достигает 8 миллионов долларов. Чешуя была спрятана в контейнере-рефрижераторе, и в документах числилась как мясо из Нигерии. Это частая уловка нелегальных торговцев: чтобы замаскировать специфичный запах, они прячут чешую вместе с замороженной рыбой или разрешенными к провозу сушеными змеями.
В соответствии с законодательством Гонконга за ввоз и продажу находящихся под угрозой исчезновения видов и их частей может быть наложено наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет и штрафа в размере 1,3 миллиона долларов США.
Посмотрите, как панголин противостоит льву. Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» — присоединяйтесь!