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  • Как спасти гигантских поясохвостов
    Гигантский поясохвост (Smaug giganteus) Фото: Шиван Паруснат
  • Как спасти гигантских поясохвостов
    Гигантский поясохвост (Smaug giganteus) Фото: Dr. Nasser Halaweh/Flickr.com
  • Как спасти гигантских поясохвостов
    Гигантский поясохвост (Smaug giganteus) Фото: Cloudtail the Snow Leopard / Flickr.com
Природа

Как спасти гигантских поясохвостов

Генетический тест спасает редких ящериц.
Беата Ковач Наш
4 февраля 2019 в 13:18
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Шипы и чешуя этой ящерицы отпугивают змей, мангустов и сурикатов. Smaug giganteus, также известный как гигантский поясохвост, – эндемик южноафриканского плато Хайвелд. Поясохвосты живородящие, они достигают полового созревания в пять лет, каждые два-три года рожают детенышей, растят их в норе, которую копают сами. Подобное гнездование примечательно для ящерицы, и в неволе разводить ее невозможно. 

Smaug giganteus достигают 45 сантиметров в длину и являются крупнейшими представителями своего вида. Это единственная ящерица семейства поясохвостов, которая выкапывает, помечает и защищает свою нору.
Южноафриканский герпетолог Шиван Паруснат наблюдал за колониями гигантского поясохвоста и собрал образцы тканей, чтобы сделать генетический тест и определить наследственность. Ученый обнаружил, что за сорок лет, прошедших с последнего такого исследования, треть популяции исчезла – из-за утраты среды обитания и браконьерства. С 1985-го по 2014 год 1200 пойманных в природе поясохвостов были экспортированы в 15 стран на трех континентах. 

ЮАР запретила экспорт ящериц еще в 1990 году, но браконьеры использовали торговцев питомцами, которые продавали диких поясохвостов под видом «выведенных в неволе».

В 2015 году в ЮАР стали использовать тест Шивана. «В Африке это первый случай, когда генетические маркеры используются для расследования дела о нелегальной торговле рептилиями», – говорит Шиван Паруснат. С тех пор не было подписано ни одного разрешения на экспорт.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№185, февраль 2019).
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