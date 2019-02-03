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  • Панды празднуют китайский Новый год: видео
  • Панды празднуют китайский Новый год: видео
  • Панды празднуют китайский Новый год: видео
Природа

Панды празднуют китайский Новый год: видео

Работники Центра сохранения больших панд решили порадовать 11 юных зверят подарками и традиционными украшениями.
Анастасия Крутикова
3 февраля 2019 в 16:09
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В китайской провинции Сычуань есть Центр сохранения и исследования больших панд Wolong Shenshuping. Это крупнейший в мире заповедник, где о бамбуковых мишках заботятся, занимаются их разведением, чтобы увеличить находящуюся под угрозой популяцию зверей, а также позволяют туристам понаблюдать за животными в естественной среде. 

В 2018 году в заповеднике родилось целых 11 детёнышей больших панд. В честь этого работники Центра решили устроить малышам запоминающийся Новый год (или Весенний Фестиваль, как его там называют) в преддверии праздника: в этом году в Китае он выпал на 5 февраля. 

Игровую площадку для маленьких панд обустроили игрушками и качелями, украсили плюшевыми свинками (символ этого Нового года – Желтая Земляная Свинья), традиционными китайскими бумажными фонариками со «счастливыми» иероглифами, плетёными узелками счастья с длинными свисающими вниз кисточками. Все это в праздничных красных цветах – по легенде, этот яркий цвет приносит богатство и удачу. 

Бамбуковые медвежата новогоднюю атмосферу оценили – они едва усидели на руках, пока работники заповедника делали с ними групповое фото, а затем бросились играть с подарками, лазать по высоким деревянным столбам, пытаясь дотянуться до легких фонариков, таскать украшения за кисточки и бороться друг с другом. Что тут можно сказать – праздник удался! 

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