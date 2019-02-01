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Леопард забрел в индийский город: есть пострадавшие
Леопард ранил несколько человек и сам получил травмы.
Анастасия Баринова
1 февраля 2019 в 18:33
На видео можно заметить, как леопард прыгает на случайного прохожего, атакуя его до тех пор, пока зверя не отгоняют другие люди; после этого хищник спасается бегством, перепрыгнув через высокую ограду. Также свидетели произошедшего запечатлели с разных ракурсов процесс поимки животного.
Леопарда удалось загнать в замкнутое пространство, в него был пущен дротик с транквилизатором. Перед этим хищник успел атаковать четырех человек – случайного наблюдателя, двух телеоператоров и политика, пытавшегося навести порядок.
Жертвам животного предстоит лечение, как и ему самому: в процессе поимки леопард также получил травмы. После реабилитации зверь будет выпущен в дикую природу. Каким образом он оказался в населенном пункте, неизвестно: в штате есть несколько ферм, откуда он мог сбежать, но также леопард мог быть диким и просто заблудиться. Узнайте о том, какие животные все чаще проникают в города.