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Природа

Леопард забрел в индийский город: есть пострадавшие

Леопард ранил несколько человек и сам получил травмы.
Анастасия Баринова
1 февраля 2019 в 18:33
  • Леопард забрел в индийский город: есть пострадавшие
    Фото: Sai Adikarla/Flickr.com
Рано утром 25 января в индийский город Насик, штат Махараштра, забрел дикий леопард. Сначала его заметили в зарослях сахарного тростника на окраине, но он быстро переместился в густонаселенную часть города. Дезориентированный зверь перепрыгивал заборы, взбирался на крыши домов и террасы. Пока спасательные службы готовились к поимке опасного животного, на улицах собрались зеваки, к ним примкнули представители телевидения и местных властей.

На видео можно заметить, как леопард прыгает на случайного прохожего, атакуя его до тех пор, пока зверя не отгоняют другие люди; после этого хищник спасается бегством, перепрыгнув через высокую ограду. Также свидетели произошедшего запечатлели с разных ракурсов процесс поимки животного. 

Леопарда удалось загнать в замкнутое пространство, в него был пущен дротик с транквилизатором. Перед этим хищник успел атаковать четырех человек – случайного наблюдателя, двух телеоператоров и политика, пытавшегося навести порядок.

Жертвам животного предстоит лечение, как и ему самому: в процессе поимки леопард также получил травмы. После реабилитации зверь будет выпущен в дикую природу. Каким образом он оказался в населенном пункте, неизвестно: в штате есть несколько ферм, откуда он мог сбежать, но также леопард мог быть диким и просто заблудиться. Узнайте о том, какие животные все чаще проникают в города.

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СМИ2
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