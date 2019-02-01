Ученые обнаружили древних пауков, у которых светились глаза
Специалисты исследовали пауков Koreamegops samsiki и Jinjumegops dalingwateri, сохранившиеся в камне. Эти находки сами по себе уникальны: большинство аналогичных образцов доходит до наших дней только в янтаре, но в данном случае хрупкие членистоногие окаменели одновременно с водоемом, который когда-то покрывал юг Корейского полуострова. Недавно при строительных работах были вскрыты древние донные отложения – там и находились ископаемые останки пауков.
Ученые называют это большой удачей: даже органы зрения у найденных экземпляров сохранились практически идеально. По своему строению глаза древних пауков ближе всего к двум современным семействам этих членистоногих: дейнопиды (лат. Deinopidae) и пауки-волки (лат. Lycosidae). Хорошо видеть (и сверкать глазами) в ночной тьме им помогает тапетум – особый слой сосудистой оболочки глаза позади сетчатки, который отражает свет, направляя его на сетчатку еще раз после того, как фотоны уже прошли ее. В условиях слабой освещенности тапетум незаменим: такая двойная стимуляция фоторецепторов повышает остроту зрения – правда, в дневное время она же отрицательно сказывается на зрительной активности. У человека такой оболочки нет, и свет проходит сквозь сетчатку глаза, не вызывая реакции ее чувствительных клеток.
Наличие тапетума обусловливает эффект «свечения глаз» у многих ночных животных: кошек, собак, оленей, енотов и т.д. В действительности глаза не светятся, а лишь отражают свет, попавший в них, поэтому в полной темноте заметить данный эффект невозможно.
«Если бы вы оказались 110 миллионов лет назад в Корее, и вышли бы ночью с фонариком, перед вами предстало бы жуткое зрелище: каждый луч света заставлял бы темноту вокруг искриться: оттуда сверкали бы глаза многочисленных пауков», – пишут исследователи.
Цвет «свечения» зависит от конкретного пигмента, присутствующего в тапетуме: глаза ракообразных (крабы, креветки) в темноте имеют красно-фиолетовую гамму свечения, у некоторых рыб она молочно-белая, а у кошек и пауков-волков глаза сверкают зеленым. Теперь удалось доказать, что это свойство они унаследовали от своих самых первых предков, живших одновременно с динозаврами и птерозаврами.
Однако ученые не уверены, что древние пауки охотились так же, как и их потомки: глаза Koreamegops samsiki и Jinjumegops dalingwateri смотрят к углам головы, но не вперед. Их чувствительные к свету участки сетчатки еще не умели максимально эффективно улавливать свет; это произошло позже в процессе эволюции. Исследователи надеются найти новые образцы, которые больше рассказали бы об анатомии органов зрения ископаемых пауков.
Кроме того, древние пауки не плели паутину.
Наличие тапетума обусловливает эффект «свечения глаз» у многих ночных животных: кошек, собак, оленей, енотов
«Если бы вы оказались 110 миллионов лет назад в Корее, и вышли бы ночью с фонариком, перед вами предстало бы жуткое зрелище: каждый луч света заставлял бы темноту вокруг искриться: оттуда сверкали бы глаза многочисленных пауков», — пишут исследователи.
Цвет «свечения» зависит от конкретного пигмента, присутствующего в тапетуме: глаза ракообразных (крабы, креветки) в темноте имеют красно-фиолетовую гамму свечения, у некоторых рыб она молочно-белая, а у кошек и пауков-волков глаза сверкают зеленым. Теперь удалось доказать, что это свойство они унаследовали от своих самых первых предков, живших одновременно с динозаврами и птерозаврами.
Однако ученые не уверены, что древние пауки охотились так же, как и их потомки: глаза Koreamegops samsiki и Jinjumegops dalingwateri смотрят к углам головы, но не вперед. Их чувствительные к свету участки сетчатки еще не умели максимально эффективно улавливать свет; это произошло позже в процессе эволюции. Исследователи надеются найти новые образцы, которые больше рассказали бы об анатомии органов зрения ископаемых пауков.
Кроме того, древние пауки не плели паутину.