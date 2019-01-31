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  • Турист схватил красивого осьминога, но не знал, что тот смертельно ядовит
    Фото: Jack/Flickr.com
  • Турист схватил красивого осьминога, но не знал, что тот смертельно ядовит
    Фото: David Breneman/Wikipedia
  • Турист схватил красивого осьминога, но не знал, что тот смертельно ядовит
    Фото: Wikipedia
Природа

Турист схватил красивого осьминога, но не знал, что тот смертельно ядовит

Ядовитые осьминоги — одна из опасностей в Австралии.
Анастасия Баринова
31 января 2019 в 13:49
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В водах Австралии обитает одно из самых ядовитых в мире животных – синекольчатый осьминог (лат. Hapalochlaena). Как и многие другие опасные представители фауны, его окраска (отчетливые черные и синие кольца, контрастирующие с желтой кожей) предупреждает о необходимости держаться от него подальше. А когда осьминог раздражен или испуган, синие кольца становятся особенно яркими и начинают переливаться.

Несмотря на то, что размер синекольчатых осьминогов не превышает 25 см, силы его яда достаточно, чтобы убить человека. Яд содержит тетродотоксин, серотонин, гиалуронидазу и массу других токсинов, вызывающих паралич двигательных отделов нервной системы, остановку дыхания и как следствие — остановку сердца из-за нехватки кислорода. Противоядия до сих пор не существует.

Населяя прибрежные воды, Hapalochlaena редко показывается на глаза человеку: он преимущественно ведет ночной образ жизни и прячется среди камней и раковин. За все прошлое столетие зафиксировано лишь три смертельных случая вследствие встречи с этим осьминогом. Однако за последние дни моллюск трижды оказывался в поле зрения людей, и трагедии удалось избежать чудом.

В начале января синекольчатого осьминога вытащила из воды 11-летняя девочка. Она радостно принесла яркого морского обитателя, чтобы показать находку матери. К счастью, моллюск был внутри ракушки, и когда он начал выползать, девочка отбросила его. Ожога не произошло, но мать была готова сразу же отвезти дочь в больницу.

Спустя несколько дней жительница Австралии, фотограф дикой природы, заметила еще одного синекольчатого моллюска на побережье в районе Сиднея. Она знала о его опасности и не стала трогать. А вскоре самого смертоносного осьминога в мире по неведению взял в руки турист из Китая, решив провести трансляцию в прямом эфире и показать цветного жителя морских глубин своим друзьям и подписчикам.

На видео заметно, как кольца осьминога становятся все ярче, что свидетельствует о готовности животного выпустить токсины. Эксперты отмечают, что турист был на волоске от смерти; его спасло только то, что он выпустил моллюска обратно в воду в самый последний момент.

Отправляясь на отдых в страны с непривычным климатом и экзотической природой, следует заранее ознакомиться с возможными опасностями. Узнайте, как мухи в Уганде откладывают личинки прямо в людях.

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СМИ2
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