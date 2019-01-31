Турист схватил красивого осьминога, но не знал, что тот смертельно ядовит
Несмотря на то, что размер синекольчатых осьминогов не превышает 25 см, силы его яда достаточно, чтобы убить человека. Яд содержит тетродотоксин, серотонин, гиалуронидазу и массу других токсинов, вызывающих паралич двигательных отделов нервной системы, остановку дыхания и как следствие — остановку сердца из-за нехватки кислорода. Противоядия до сих пор не существует.
Населяя прибрежные воды, Hapalochlaena редко показывается на глаза человеку: он преимущественно ведет ночной образ жизни и прячется среди камней и раковин. За все прошлое столетие зафиксировано лишь три смертельных случая вследствие встречи с этим осьминогом. Однако за последние дни моллюск трижды оказывался в поле зрения людей, и трагедии удалось избежать чудом.
В начале января синекольчатого осьминога вытащила из воды 11-летняя девочка. Она радостно принесла яркого морского обитателя, чтобы показать находку матери. К счастью, моллюск был внутри ракушки, и когда он начал выползать, девочка отбросила его. Ожога не произошло, но мать была готова сразу же отвезти дочь в больницу.
Спустя несколько дней жительница Австралии, фотограф дикой природы, заметила еще одного синекольчатого моллюска на побережье в районе Сиднея. Она знала о его опасности и не стала трогать. А вскоре самого смертоносного осьминога в мире по неведению взял в руки турист из Китая, решив провести трансляцию в прямом эфире и показать цветного жителя морских глубин своим друзьям и подписчикам.
На видео заметно, как кольца осьминога становятся все ярче, что свидетельствует о готовности животного выпустить токсины. Эксперты отмечают, что турист был на волоске от смерти; его спасло только то, что он выпустил моллюска обратно в воду в самый последний момент.
Отправляясь на отдых в страны с непривычным климатом и экзотической природой, следует заранее ознакомиться с возможными опасностями. Узнайте, как мухи в Уганде откладывают личинки прямо в людях.
Спустя несколько дней жительница Австралии, фотограф дикой природы, заметила еще одного синекольчатого моллюска на побережье в районе Сиднея. Она знала о его опасности и не стала трогать. А вскоре самого смертоносного осьминога в мире по неведению взял в руки турист из Китая, решив провести трансляцию в прямом эфире и показать цветного жителя морских глубин своим друзьям и подписчикам.
На видео заметно, как кольца осьминога становятся все ярче, что свидетельствует о готовности животного выпустить токсины. Эксперты отмечают, что турист был на волоске от смерти; его спасло только то, что он выпустил моллюска обратно в воду в самый последний момент.
Отправляясь на отдых в страны с непривычным климатом и экзотической природой, следует заранее ознакомиться с возможными опасностями. Узнайте, как мухи в Уганде откладывают личинки прямо в людях.