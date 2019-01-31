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Природа

Суматранские носороги: жизнь на грани

Для суматранских носорогов спаривание — большая сложность.
Лорен И. Джеймс
31 января 2019 в 12:31
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  • Суматранские носороги: жизнь на грани
    Суматранский носорог (Dicerorhinus sumatratrensis) Фото: David Ellis / Flickr.com
Обитают эти животные в четырех изолированных местах (общей площадью 26 тысяч квадратных километров), предпочитая густые леса, самцы редко пускаются в далекие походы. Вид находится на грани вымирания.

Индонезийское правительство при поддержке природоохранных организаций, включая Национальное географическое общество, запустило проект по восстановлению популяции. Планируется объединить разрозненные стада и расширить программу их разведения в нескольких заповедниках по всей стране. 

Узнайте больше о суматранских носорогах из нашей инфографики: 

  • Суматранские носороги: жизнь на грани

(Клэр Трейнор, NGM Staff; Иллюстрации: Джо Маккендри. Источники: Глобальный мониторинг лесов, «Защищенная планета», Глобальная охрана живой природы; Международный фонд носорогов; Всемирный Фонд Дикой природы; Комиссия по выживанию видов, Международный Союз по охране природы и природных ресурсов).

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№184, январь 2019).
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СМИ2
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