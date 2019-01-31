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Суматранские носороги: жизнь на грани
Для суматранских носорогов спаривание — большая сложность.
Лорен И. Джеймс
31 января 2019 в 12:31
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Индонезийское правительство при поддержке природоохранных организаций, включая Национальное географическое общество, запустило проект по восстановлению популяции. Планируется объединить разрозненные стада и расширить программу их разведения в нескольких заповедниках по всей стране.
Узнайте больше о суматранских носорогах из нашей инфографики:
(Клэр Трейнор, NGM Staff; Иллюстрации: Джо Маккендри. Источники: Глобальный мониторинг лесов, «Защищенная планета», Глобальная охрана живой природы; Международный фонд носорогов; Всемирный Фонд Дикой природы; Комиссия по выживанию видов, Международный Союз по охране природы и природных ресурсов).
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