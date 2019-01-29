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Как не следует будить спящую львицу: видео
В мире дикой природы свои правила этикета.
Анастасия Баринова
29 января 2019 в 19:34
32-летний Джошуа Лункушу (Joshua Loonkushu) уже более восьми лет водит экскурсии по кенийскому заповеднику Масаи-Мара. За годы работы он наблюдал самые разные сцены из мира животных, но недавно лев продемонстрировал странную манеру поведения. Джошуа рассказал, что накануне вместе с туристами он видел, как прайд выследил и атаковал несколько антилоп, и на следующий день люди решили посмотреть на львов снова.
На этот раз антилоп поблизости не было, зато посреди дороги отдыхала львица. Неподалеку проходил лев, и как только он заметил представительницу противоположного пола, его поведение резко изменилось. Он замедлил шаг и начал осторожно приближаться к самке, не издавая ни звука. Оказавшись на достаточно близком расстоянии, он, как характеризует ситуацию Джошуа, «сделал худшее, что можно было сделать»: внезапно укусил спящую кошку. Та незамедлительно проснулась и набросилась на обидчика. После непродолжительной схватки, закончившейся ничем, животные разошлись и впоследствии как ни в чем ни бывало присоединились к остальному прайду.
Зачем лев кусал львицу, остается непонятным: вряд ли он принял ее за возможную добычу. Такое поведение могло бы быть частью брачных игр, но лев привлекает внимание самки только в периоды ее течки. Та, в свою очередь, ответила бы в этом случае благосклонностью: в сезоны размножения самки спариваются максимально возможное количество раз с разными самцами.
Посмотрите, как лев освобождает львицу от дротика.
На этот раз антилоп поблизости не было, зато посреди дороги отдыхала львица. Неподалеку проходил лев, и как только он заметил представительницу противоположного пола, его поведение резко изменилось. Он замедлил шаг и начал осторожно приближаться к самке, не издавая ни звука. Оказавшись на достаточно близком расстоянии, он, как характеризует ситуацию Джошуа, «сделал худшее, что можно было сделать»: внезапно укусил спящую кошку. Та незамедлительно проснулась и набросилась на обидчика. После непродолжительной схватки, закончившейся ничем, животные разошлись и впоследствии как ни в чем ни бывало присоединились к остальному прайду.
Зачем лев кусал львицу, остается непонятным: вряд ли он принял ее за возможную добычу. Такое поведение могло бы быть частью брачных игр, но лев привлекает внимание самки только в периоды ее течки. Та, в свою очередь, ответила бы в этом случае благосклонностью: в сезоны размножения самки спариваются максимально возможное количество раз с разными самцами.
Посмотрите, как лев освобождает львицу от дротика.