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Четыре времени года на одной фотографии
Фотограф из Трансильвании снимает одни и те же пейзажи в разное время года — и получается волшебство.
Анастасия Баринова
29 января 2019 в 17:11
Румынский фотограф Саби Игнац (Szabi Ignacz) делится красотой своей страны, показывая смену времен года на одной фотографии. Для этого он запускает дрон над одними и теми же местами в разные месяцы, а потом с помощью компьютерной программы объединяет изображения.
Цикл, посвященный Трансильвании, снимался в уезде Ковасна. Этот исторический регион в центре страны сохранил огромные лесные массивы и чистейшие реки. Съемки велись на протяжении нескольких лет: иногда недовольный результатом Саби возвращался спустя 12 месяцев, чтобы переснять пейзаж.
Больше работ фотомастера можно увидеть на его странице.
Посмотрите на сказочный замок с высоты птичьего полета.
Цикл, посвященный Трансильвании, снимался в уезде Ковасна. Этот исторический регион в центре страны сохранил огромные лесные массивы и чистейшие реки. Съемки велись на протяжении нескольких лет: иногда недовольный результатом Саби возвращался спустя 12 месяцев, чтобы переснять пейзаж.
Больше работ фотомастера можно увидеть на его странице.
Посмотрите на сказочный замок с высоты птичьего полета.