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Сразу 7 гепардов родились в зоопарке Виргинии
Рождение семи малышей одновременно происходит лишь в 1% случаев.
Анастасия Баринова
29 января 2019 в 15:52
В округе Честерфилд американского штата Виргиния находится зоопарк Metro Richmond, в первую очередь известный своей программой по сохранению гепардов. Здесь живет уникальная самка по кличке Вейла (Vaila), которая способна приносить по семь малышей за один раз. Как подчеркивают специалисты, такая плодовитость встречается лишь в одном проценте случаев, тогда как Вэйла рождала по семь детенышей уже дважды.
Беременность у гепардов длится до 95 суток, после чего обычно рождается от 2 до 6 котят. В неволе это происходит крайне редко: не каждый зоопарк способен воссоздать условия, в которых гепарды готовы к размножению. Успехи Metro Richmond Zoo поистине удивительны: помимо Вэйлы, здесь матерями становятся и другие самки гепарда. С 2013 года в девяти пометах на свет появилось 47 детенышей. Это рекордно высокий показатель, тем более, что в природе на всей планете осталось около 7000 особей редкой кошки.
Выживаемость новорожденных гепардов – еще одна проблема. В 2016 году у Вэйлы двое из семи малышей погибли: один из-за врожденного дефекта, а другой из-за инфекции, но за новых членов семьи уже можно не беспокоиться: все семеро котят, родившихся у нее в ноябре 2018 года, подросли и совершенно здоровы.
Пока за ними наблюдают только специалисты, а посетители смогут познакомиться со вторым выводком Вэйлы уже в марте.
Посмотрите, как охотится молодой гепард.
Беременность у гепардов длится до 95 суток, после чего обычно рождается от 2 до 6 котят. В неволе это происходит крайне редко: не каждый зоопарк способен воссоздать условия, в которых гепарды готовы к размножению. Успехи Metro Richmond Zoo поистине удивительны: помимо Вэйлы, здесь матерями становятся и другие самки гепарда. С 2013 года в девяти пометах на свет появилось 47 детенышей. Это рекордно высокий показатель, тем более, что в природе на всей планете осталось около 7000 особей редкой кошки.
Выживаемость новорожденных гепардов – еще одна проблема. В 2016 году у Вэйлы двое из семи малышей погибли: один из-за врожденного дефекта, а другой из-за инфекции, но за новых членов семьи уже можно не беспокоиться: все семеро котят, родившихся у нее в ноябре 2018 года, подросли и совершенно здоровы.
Пока за ними наблюдают только специалисты, а посетители смогут познакомиться со вторым выводком Вэйлы уже в марте.
Посмотрите, как охотится молодой гепард.