1698
0
Мир глазами птиц: новые знания о зрении пернатых
У птиц есть ряд приспособлений, отвечающих за более высокую остроту зрения, чем у человека — ученые решили исследовать их подробнее.
Анастасия Баринова
28 января 2019 в 15:05
1235
Основные структуры глаза птицы сходны со структурами глаз других позвоночных, однако пернатые обладают более высокой остротой зрения. Большинство плацентарных млекопитающих остались дихроматиками: у них отсутствуют колбочки, восприимчивые к длинноволновой части спектра, то есть к красному цвету. Им все кажется или ультрафиолетово-зеленым (грызуны), или сине-зеленым (лошади, коровы, кошки, собаки) – как дальтоникам.А вот основу цветового зрения птиц составляют четыре типа фоторецепторов (колбочек), которые чувствительны не только к основным цветам, но и к ультрафиолету. Благодаря этому птицы могут видеть цвета, которые недоступны нашему воображению.
Ученые из Лундского университета решили детально изучить эти способности. Они создали многоспектральную камеру, в которой поверх линзы располагались оптические фильтры, соответствующие цветовой чувствительности птичьих глаз. Съемки одной и той же местности велись с помощью обычной и экспериментальной камер, и оказалось, что умение видеть в ультрафиолетовом диапазоне открывает перед птицами иную картину: верхние стороны листьев им покажутся очень светлыми, а нижние, напротив, темными. Таким образом, чувствительность к ультрафиолету позволяет птицам четко видеть каждый отдельный лист, его положение и ориентацию.
Съемка велась в различных условиях: среди густых и разреженных лесов от Швеции до Австралии. Оказалось, что максимально контрастным зрением обладают птицы, обитающие на открытых территориях: их глаза чувствительны к более коротким УФ-волнам; а также птицы, предпочитающие густые лесные кроны: их органы зрения лучше всего воспринимают УФ-волны большей длины.
Способность видеть листву в «трехмерном формате» помогает птицам отлично ориентироваться и находить «незаметных» насекомых, сливающихся с листьями. Однако у этой «суперспособности» есть и отрицательный аспект: чувствительные к ультрафиолету колбочки занимают часть глаза в ущерб рецепторам, отвечающим за основные цвета, и это может снижать общую восприимчивость птиц к цветовой гамме, особенно в сумерках. Исследования птичьего зрения будут продолжены. Узнайте об особенностях голубиных глаз.
Ученые из Лундского университета решили детально изучить эти способности. Они создали многоспектральную камеру, в которой поверх линзы располагались оптические фильтры, соответствующие цветовой чувствительности птичьих глаз. Съемки одной и той же местности велись с помощью обычной и экспериментальной камер, и оказалось, что умение видеть в ультрафиолетовом диапазоне открывает перед птицами иную картину: верхние стороны листьев им покажутся очень светлыми, а нижние, напротив, темными. Таким образом, чувствительность к ультрафиолету позволяет птицам четко видеть каждый отдельный лист, его положение и ориентацию.
«Сплошная зеленая «масса», которую видит человек, для птиц благодаря высокой контрастности разделяется на множество деталей. Никто до сих пор об этом не знал», – руководитель научной группы Дан-Эрик Нильссон (Dan-Eric Nilsson).
Съемка велась в различных условиях: среди густых и разреженных лесов от Швеции до Австралии. Оказалось, что максимально контрастным зрением обладают птицы, обитающие на открытых территориях: их глаза чувствительны к более коротким УФ-волнам; а также птицы, предпочитающие густые лесные кроны: их органы зрения лучше всего воспринимают УФ-волны большей длины.
Способность видеть листву в «трехмерном формате» помогает птицам отлично ориентироваться и находить «незаметных» насекомых, сливающихся с листьями. Однако у этой «суперспособности» есть и отрицательный аспект: чувствительные к ультрафиолету колбочки занимают часть глаза в ущерб рецепторам, отвечающим за основные цвета, и это может снижать общую восприимчивость птиц к цветовой гамме, особенно в сумерках. Исследования птичьего зрения будут продолжены. Узнайте об особенностях голубиных глаз.