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Исландский гейзер в замедленной съемке: завораживающая красота
«Он медленно набухает, а потом взрывается», — говорят авторы съемки.
Анастасия Баринова
28 января 2019 в 13:21
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В 2010 году британские блогеры Гэвин Фри (Gavin Free) и Дэниэл Гручи (Daniel Gruchy) начали снимать различные события и явления природы в замедленном режиме, а затем запустили специализированный канал на YouTube. Недавно в центре их внимания оказался гейзер Строккюр (исл. Strokkur).
Он находится в геотермическом районе юго-западной части Исландии. С понижением глубины на каждые 20 см температура дождевой воды здесь повышается на 1 °C, затем достигает точки кипения, и пар выталкивает ее на поверхность. Всего в 40 метрах расположен знаменитый Большой Гейзер, выбрасывающий воду на 60-метровую высоту. Однако происходит это крайне редко, раз в несколько лет, тогда как Строккюр «извергается» каждые 4-6 минут и даже до трех раз подряд, выпуская воду на высоту до 30 метров.
Один из роликов показывает гейзер с высоты дрона, а другой снят при помощи тепловизора: чем краснее цвет, тем выше температура. Гейзер оказался настолько ярким, что некоторые зрители решили, что это компьютерная графика.
Узнайте о самых известных гейзерных полях мира.
Он находится в геотермическом районе юго-западной части Исландии. С понижением глубины на каждые 20 см температура дождевой воды здесь повышается на 1 °C, затем достигает точки кипения, и пар выталкивает ее на поверхность. Всего в 40 метрах расположен знаменитый Большой Гейзер, выбрасывающий воду на 60-метровую высоту. Однако происходит это крайне редко, раз в несколько лет, тогда как Строккюр «извергается» каждые 4-6 минут и даже до трех раз подряд, выпуская воду на высоту до 30 метров.
Один из роликов показывает гейзер с высоты дрона, а другой снят при помощи тепловизора: чем краснее цвет, тем выше температура. Гейзер оказался настолько ярким, что некоторые зрители решили, что это компьютерная графика.
Узнайте о самых известных гейзерных полях мира.