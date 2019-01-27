Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • Полосатый детсад: четыре тигренка из «Земли леопарда» впервые попали на видео
  • Полосатый детсад: четыре тигренка из «Земли леопарда» впервые попали на видео
  • Полосатый детсад: четыре тигренка из «Земли леопарда» впервые попали на видео
  • Полосатый детсад: четыре тигренка из «Земли леопарда» впервые попали на видео
Природа

Полосатый детсад: четыре тигренка из «Земли леопарда» впервые попали на видео

Сразу четыре полосатых малыша весь день провели перед камерой национального парка, дурачась и изучая мир вокруг.
Анастасия Крутикова
27 января 2019 в 15:01
В 2012 году в Приморском крае создали обширную природоохранную зону под названием «Земля леопарда», в состав которого входит одноименный национальный парк, а также старейший дальневосточный заповедник «Кедровая падь». На территории площадью 282 тыс. га реализуется программа по защите единственной в мире дикой популяции самой редкой крупной кошки в мире – дальневосточного леопарда, или амурского барса.

Еще один крупный хищник, живущий на территории национального парка и относящийся к охраняемым видам, – амурский тигр. Это самый крупный и самый северный подвиг тигра на планете. На сегодняшний день это одна из самых редких кошек: амурский тигр занесен в Красную книгу России и мира. Общая численность популяции составляет около 530 особей. На территории «Земли леопарда» в 2017 году было зафиксировано 28 взрослых тигров и 6 тигрят.

На днях одна из сотен фотоловушек, расположенных в «Земле леопарда» в местах пересечения звериных троп и на излюбленных территориях обитателей парка, зафиксировала целое тигриное семейство – самку амурского тигра и четверых детёнышей. 

Тигрица привела котят на вершину горы в центральной части парка, покормила их и удалилась – видимо, на охоту. Таким образом, полосатые любопытные малыши были предоставлены сами себе весь день с раннего утра до вечера. 

На записи можно увидеть, как тигрята играют в догонялки, дремлют на солнышке, исследуют местность вокруг (но далеко не уходят). Одним из самых интересных моментов стала борьба малышей: они прыгают друг на друга из засады, валят на землю и игриво машут лапами и даже, ухватив за хвост будто за прочный канат, упрямо тянут своего противника в сторону. Эти игры – один из важнейших этапов обучения юных амурских тигров внутривидовой коммуникации. Ближе к вечеру котята покидают место съемки, скорее всего отправившись на зов вернувшейся матери-тигрицы. 

«Возраст котят составляет примерно 3-4 месяца, – рассказывает Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда». – Для нас большая удача получить такие кадры: как правило, котята попадают в объективы фотоловушек уже в более позднем возрасте, когда начинают следовать за матерью. Видеокадры дают нам много информации как о поведенческих особенностях тигров, так и важные данные о размерах выводка».

 Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» – присоединяйтесь!

Тоже интересно

Крадущийся тигр, затаившийся леопард: конкурс на лучшие кадры с фотоловушек

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Американские рыбаки заметили необычное существо
Американские рыбаки заметили необычное существо
Тоже интересно
На Дальнем Востоке впервые записан голос леопарда: видео
На Дальнем Востоке впервые записан голос леопарда: видео
Смертельная битва: тигрица против леопарда
Смертельная битва: тигрица против леопарда