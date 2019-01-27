Полосатый детсад: четыре тигренка из «Земли леопарда» впервые попали на видео
Еще один крупный хищник, живущий на территории национального парка и относящийся к охраняемым видам, – амурский тигр. Это самый крупный и самый северный подвиг тигра на планете. На сегодняшний день это одна из самых редких кошек: амурский тигр занесен в Красную книгу России и мира. Общая численность популяции составляет около 530 особей. На территории «Земли леопарда» в 2017 году было зафиксировано 28 взрослых тигров и 6 тигрят.
На днях одна из сотен фотоловушек, расположенных в «Земле леопарда» в местах пересечения звериных троп и на излюбленных территориях обитателей парка, зафиксировала целое тигриное семейство – самку амурского тигра и четверых детёнышей.
Тигрица привела котят на вершину горы в центральной части парка, покормила их и удалилась – видимо, на охоту. Таким образом, полосатые любопытные малыши были предоставлены сами себе весь день с раннего утра до вечера.
На записи можно увидеть, как тигрята играют в догонялки, дремлют на солнышке, исследуют местность вокруг (но далеко не уходят). Одним из самых интересных моментов стала борьба малышей: они прыгают друг на друга из засады, валят на землю и игриво машут лапами и даже, ухватив за хвост будто за прочный канат, упрямо тянут своего противника в сторону. Эти игры – один из важнейших этапов обучения юных амурских тигров внутривидовой коммуникации. Ближе к вечеру котята покидают место съемки, скорее всего отправившись на зов вернувшейся матери-тигрицы.
«Возраст котят составляет примерно 3-4 месяца, – рассказывает Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда». – Для нас большая удача получить такие кадры: как правило, котята попадают в объективы фотоловушек уже в более позднем возрасте, когда начинают следовать за матерью. Видеокадры дают нам много информации как о поведенческих особенностях тигров, так и важные данные о размерах выводка».
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На записи можно увидеть, как тигрята играют в догонялки, дремлют на солнышке, исследуют местность вокруг (но далеко не уходят). Одним из самых интересных моментов стала борьба малышей: они прыгают друг на друга из засады, валят на землю и игриво машут лапами и даже, ухватив за хвост будто за прочный канат, упрямо тянут своего противника в сторону. Эти игры — один из важнейших этапов обучения юных амурских тигров внутривидовой коммуникации. Ближе к вечеру котята покидают место съемки, скорее всего отправившись на зов вернувшейся матери-тигрицы.
«Возраст котят составляет примерно 3−4 месяца, — рассказывает Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда». — Для нас большая удача получить такие кадры: как правило, котята попадают в объективы фотоловушек уже в более позднем возрасте, когда начинают следовать за матерью. Видеокадры дают нам много информации как о поведенческих особенностях тигров, так и важные данные о размерах выводка».
Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» — присоединяйтесь!