Зубастый антидепрессант: аллигатор оказывает эмоциональную поддержку хозяину
В 2015 году знакомый, занимающийся спасением аллигаторов, спросил Хинни, не хочет ли тот взять одного. Оказывается, многие люди заводят новорожденных рептилий, а потом выбрасывают их, поняв, что те не прекращают расти на протяжении всей своей 80-летней жизни. Один из аллигаторов с такой судьбой, получивший кличку Уилли, попал к Джоуи в возрасте около 14 месяцев. На тот момент он достигал 45 сантиметров в длину.
(Joie Henney/Facebook)
В 2019 году Уолли исполнится 5 лет. Он уже вырос до 152 сантиметров, но остается «застенчивым и ласковым». Хозяин уверяет, что аллигатор не опаснее собаки, и он точно так же привязан к нему, следуя по пятам. Сложными были только первые месяцы – как и щенка, аллигатора приходилось приучать к новой среде обитания и ее правилам. Со своей стороны Уолли облюбовал шкаф, выбросил оттуда все вещи и теперь считает его своей «будкой». Ему нравится смотреть телевизионные программы про собратьев, но самым любимым шоу является «Король лев»: по свидетельству Хинни, даже если положить рядом еду, Уолли не притронется к ней, пока не отзвучит последняя песня мультфильма.
Уолли питается куриным и крысиным мясом; у него есть свой пластиковый бассейн, в котором теперь живет еще один аллигатор, возрастом 2 года. Джоуи часто выходит с аллигатором в общественные места: и хотя большинство ресторанов не пускает их, опасаясь реакции клиентов – в парках люди с удовольствием гладят необычное животное и фотографируются с ним. Хинни всегда объясняет, что человеческое мясо может привлекать кайманов и крокодилов, но не аллигаторов: те кусают людей только в качестве самозащиты. Напротив: Уолли настолько мирное животное, что людям комфортно в его присутствии. Впервые Хинни сделал это наблюдение, оказавшись среди детей с аутизмом, а затем и сам ощутил поддержку со стороны Уолли: когда у мужчины умерло несколько друзей, и тот впал в депрессию, зубастый друг почувствовал это и лег рядом с ним.
После этого Уолли был официально зарегистрирован в качестве животного эмоциональной поддержки, и даже врач, лечивший Хинни от депрессии, отметил прогресс в состоянии мужчины. Выступая с лекциями о пользе аллигаторов, мужчина не отрицает, что эти рептилии, как таковые, не могут рассматриваться в качестве домашних животных – Уолли является исключением, и, вероятнее всего, важную роль в формировании его мягкого характера сыграла доброжелательная среда, в которой он рос с юных лет.
Узнайте про француза, у которого живет множество опасных рептилий.
Уолли питается куриным и крысиным мясом; у него есть свой пластиковый бассейн, в котором теперь живет еще один аллигатор, возрастом 2 года. Джоуи часто выходит с аллигатором в общественные места: и хотя большинство ресторанов не пускает их, опасаясь реакции клиентов — в парках люди с удовольствием гладят необычное животное и фотографируются с ним. Хинни всегда объясняет, что человеческое мясо может привлекать кайманов и крокодилов, но не аллигаторов: те кусают людей только в качестве самозащиты. Напротив: Уолли настолько мирное животное, что людям комфортно в его присутствии. Впервые Хинни сделал это наблюдение, оказавшись среди детей с аутизмом, а затем и сам ощутил поддержку со стороны Уолли: когда у мужчины умерло несколько друзей, и тот впал в депрессию, зубастый друг почувствовал это и лег рядом с ним.
После этого Уолли был официально зарегистрирован в качестве животного эмоциональной поддержки, и даже врач, лечивший Хинни от депрессии, отметил прогресс в состоянии мужчины. Выступая с лекциями о пользе аллигаторов, мужчина не отрицает, что эти рептилии, как таковые, не могут рассматриваться в качестве домашних животных — Уолли является исключением, и, вероятнее всего, важную роль в формировании его мягкого характера сыграла доброжелательная среда, в которой он рос с юных лет.
Узнайте про француза, у которого живет множество опасных рептилий.