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Львы оседлали жирафа, но остались голодными: видео
Победа над жирафом гарантирует львам роскошную трапезу, но добиться успеха не так-то просто.
Анастасия Баринова
25 января 2019 в 13:10
Наблюдение за животными в их естественной среде обитания – захватывающее занятие: ситуации никогда не повторяются, одно событие бывает зрелищнее другого. Недавно группа львов смогла удивить даже опытного гида Франсуа Пинара (Francois Pienaar). Во время очередной экскурсии по природному резервату Klaserie Game, входящему в состав Национального парка Крюгера в ЮАР, люди заметили львиный прайд. Спящие короли (и королевы) саванны пробудились от утреннего сна на глазах у туристов и отправились на охоту. Неподалеку бродил старый жираф, и львы приготовились атаковать кажущуюся легкой добычу. Взрослый жираф является сильным и массивным животным, но если прайд сможет завалить его – питание на протяжении целой недели четверолапым обеспечено.
Заметив кошек, жираф бросился бежать (на видео этот момент не попал), а затем, как рассказывает гид, львы все же догнали и окружили его. Некоторые вцепились ему в ноги, а одна из самок смогла запрыгнуть на спину жирафа и ухватилась за его шею.
Но жираф не собирался так просто сдаваться: он продолжал размеренно шагать вперед, невзирая на неожиданного седока и львов, которые волочились следом, повиснув на его ногах. Оседлавшей его львице, по-видимому, не удалось нанести достаточно болезненный укус; не добились успеха и хмщники, атакующие жирафа снизу. Противостояние закончилось «ничьей»: львы оставили жирафа в покое и отправились восвояси, а тот предусмотрительно пошел в другую сторону.
Франсуа Пинар говорит, что это лучшая сцена из мира живой природы, которую он когда-либо видел. Посмотрите на другие интересные события африканского парка.
Заметив кошек, жираф бросился бежать (на видео этот момент не попал), а затем, как рассказывает гид, львы все же догнали и окружили его. Некоторые вцепились ему в ноги, а одна из самок смогла запрыгнуть на спину жирафа и ухватилась за его шею.
Но жираф не собирался так просто сдаваться: он продолжал размеренно шагать вперед, невзирая на неожиданного седока и львов, которые волочились следом, повиснув на его ногах. Оседлавшей его львице, по-видимому, не удалось нанести достаточно болезненный укус; не добились успеха и хмщники, атакующие жирафа снизу. Противостояние закончилось «ничьей»: львы оставили жирафа в покое и отправились восвояси, а тот предусмотрительно пошел в другую сторону.
Франсуа Пинар говорит, что это лучшая сцена из мира живой природы, которую он когда-либо видел. Посмотрите на другие интересные события африканского парка.