Девушку парализовало из-за заботы о бездомной кошке
Из больницы девушку выписали через неделю, но улучшение оказалось временным: однажды ночью она упала с кровати потому, что не почувствовала, как ее ноги оттуда соскальзывают. Джемма поняла, что не чувствует ногами ковер, а после расцарапала их до крови, чтобы почувствовать хоть что-нибудь – но все еще ничего не ощутила. На следующий день ее парализовало ниже бедер. Только в совокупности всех этих симптомов доктора смогли правильно диагностировать болезнь пациентки: у нее оказался синдром Гийена – Барре, опасное аутоимунное заболевание, при котором повреждается нервная система. Синдром, который поразил девушку, спровоцировала перенесенная ею инфекция. Восемь месяцев девушка провела в инвалидной коляске, и еще четыре – в реабилитационном центре. Она не могла ходить, самостоятельно мыться и пользоваться туалетом, и даже руки почти ее не слушались.
Однако болезнь не остановила ее на пути к получению высшего образования: Джемма переписывалась с преподавателями по электронной почте, читала книги и изучала презентации с лекций. В результате она смогла получить диплом одновременно со своей сестрой-близнецом. Теперь девушка восстановила здоровье практически полностью, но дрожь в руках и ногах останутся до конца жизни. Это побудило ее поменять привычный фитнес на лыжный спорт: «Когда вы катаетесь на лыжах, вы сгибаете ноги и руки, и дрожь уходит».
Несмотря на столь печальный опыт, Джемма благодарит судьбу: испытания дали ей хороший жизненный урок. Девушка зареклась трогать бездомных кошек, хотя все еще с радостью погладит домашних – надеясь, что они не рылись в мусорных баках. Она также считает, что ей повезло: по словам врачей, если бы она обратилась в больницу на два дня позже, лечение уже было бы неэффективно, и она умерла бы. Именно это, судя по всему, и произошло с Александром Македонским: его заболевание не было правильно диагностировано, поскольку еще не было известно, и парализованный полководец скончался.
Однако болезнь не остановила ее на пути к получению высшего образования: Джемма переписывалась с преподавателями по электронной почте, читала книги и изучала презентации с лекций. В результате она смогла получить диплом одновременно со своей сестрой-близнецом. Теперь девушка восстановила здоровье практически полностью, но дрожь в руках и ногах останутся до конца жизни. Это побудило ее поменять привычный фитнес на лыжный спорт: «Когда вы катаетесь на лыжах, вы сгибаете ноги и руки, и дрожь уходит».
Несмотря на столь печальный опыт, Джемма благодарит судьбу: испытания дали ей хороший жизненный урок. Девушка зареклась трогать бездомных кошек, хотя все еще с радостью погладит домашних — надеясь, что они не рылись в мусорных баках. Она также считает, что ей повезло: по словам врачей, если бы она обратилась в больницу на два дня позже, лечение уже было бы неэффективно, и она умерла бы. Именно это, судя по всему, и произошло с Александром Македонским: его заболевание не было правильно диагностировано, поскольку еще не было известно, и парализованный полководец скончался.