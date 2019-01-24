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  • Девушку парализовало из-за заботы о бездомной кошке
    Фото: Pixabay.com
  • Девушку парализовало из-за заботы о бездомной кошке
    Фото: Анна Магдебург
Природа

Девушку парализовало из-за заботы о бездомной кошке

Юная британка оказалась парализованной и пораженной редким синдромом из-за инфекции, которую передала ей бездомная кошка.
Анастасия Баринова
24 января 2019 в 19:27
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20-летняя британка Джемма Берч (Gemma Birch) пострадала из-за своей любви к животным. Отдыхая в Португалии в 2014 году, она встретила маленькую бездомную кошку, назвала ее Катариной и стала проводить с ней много времени. «Мы пускали ее в номер, потому что она повсюду за нами ходила. Я ее гладила и поила молоком»,– признается Джемма. Затем под конец отпуска у девушки началась рвота, а в самолете она не раз теряла сознание. Приехав домой, Джемма обратилась в больницу. В анализах были обнаружены кампилобактерии (лат. Campylobacter), которые встречаются в сыром курином мясе, и врачи принялись лечить Джемму от обычного отравления. Правда, источник заражения оказался иным: поскольку заболевшая уже давно является пескетарианкой (не ест мясо теплокровных), бактерию ей наверняка передала как раз та бездомная кошка, которая питалась отходами у мусорных баков.

Из больницы девушку выписали через неделю, но улучшение оказалось временным: однажды ночью она упала с кровати потому, что не почувствовала, как ее ноги оттуда соскальзывают. Джемма поняла, что не чувствует ногами ковер, а после расцарапала их до крови, чтобы почувствовать хоть что-нибудь – но все еще ничего не ощутила. На следующий день ее парализовало ниже бедер. Только в совокупности всех этих симптомов доктора смогли правильно диагностировать болезнь пациентки: у нее оказался синдром Гийена – Барре, опасное аутоимунное заболевание, при котором повреждается нервная система. Синдром, который поразил девушку, спровоцировала перенесенная ею инфекция. Восемь месяцев девушка провела в инвалидной коляске, и еще четыре – в реабилитационном центре. Она не могла ходить, самостоятельно мыться и пользоваться туалетом, и даже руки почти ее не слушались.

Однако болезнь не остановила ее на пути к получению высшего образования: Джемма переписывалась с преподавателями по электронной почте, читала книги и изучала презентации с лекций. В результате она смогла получить диплом одновременно со своей сестрой-близнецом. Теперь девушка восстановила здоровье практически полностью, но дрожь в руках и ногах останутся до конца жизни. Это побудило ее поменять привычный фитнес на лыжный спорт: «Когда вы катаетесь на лыжах, вы сгибаете ноги и руки, и дрожь уходит». 

Несмотря на столь печальный опыт, Джемма благодарит судьбу: испытания дали ей хороший жизненный урок. Девушка зареклась трогать бездомных кошек, хотя все еще с радостью погладит домашних – надеясь, что они не рылись в мусорных баках. Она также считает, что ей повезло: по словам врачей, если бы она обратилась в больницу на два дня позже, лечение уже было бы неэффективно, и она умерла бы. Именно это, судя по всему, и произошло с Александром Македонским: его заболевание не было правильно диагностировано, поскольку еще не было известно, и парализованный полководец скончался.

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