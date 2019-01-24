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Лошади радуются глубокому снегу: видео
Наперегонки сквозь сугробы — непростая, но веселая задача.
Анастасия Баринова
24 января 2019 в 15:01
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Для Австрии, Германии, Чехии и ряда других европейских стран год начался с самых сильных за последние 20 лет снегопадов. В результате схода лавин в Альпах погибли десятки человек. Закрыты были и автомагистрали, и горнолыжные трассы.
Непогода доставила неприятности множеству людей, чьи планы оказались нарушены, зато лошади оценили возможность активного зимнего отдыха. Видео, снятое в австрийской земле Тироль, показывает, как они резвятся в сугробах высотой более метра, валяются в снегу и преодолевают снежные преграды. Автор видео прокомментировал запись: «Лучший способ дать нагрузку своей лошади – вам просто нужен метровый слой снега!» Ролик быстро стал вирусным: на данный момент ее посмотрели более 10 млн раз.
Позже владелец лошадей загрузил оригинал видео, которое длится немного дольше – на нем можно услышать хруст снега и довольное ржание животных. Посмотрите, как снегом наслаждается панда.
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Непогода доставила неприятности множеству людей, чьи планы оказались нарушены, зато лошади оценили возможность активного зимнего отдыха. Видео, снятое в австрийской земле Тироль, показывает, как они резвятся в сугробах высотой более метра, валяются в снегу и преодолевают снежные преграды. Автор видео прокомментировал запись: «Лучший способ дать нагрузку своей лошади – вам просто нужен метровый слой снега!» Ролик быстро стал вирусным: на данный момент ее посмотрели более 10 млн раз.
Позже владелец лошадей загрузил оригинал видео, которое длится немного дольше – на нем можно услышать хруст снега и довольное ржание животных. Посмотрите, как снегом наслаждается панда.
Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» – присоединяйтесь!