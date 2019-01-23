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Отчего у стрекоз крылья разных цветов?
Цвет крыльев стрекоз оказался напрямую связан с климатическими условиями.
Анастасия Баринова
23 января 2019 в 17:29
Исследование, посвященное цвету крыльев стрекозы, провели ученые из Кейсовского университета Западного резервного района. Несколько лет назад они обратили внимание на то, что у стрекоз одного и того же вида, живущего в западной части Соединенных Штатов или в северо-восточном Огайо, различается цвет крыльев. На первом этапе научной работы биологи сравнили сотни фотографий, сделанных американцами, и сопоставили с данными о климатических условиях в этих районах. Вывод оказался очевиден: крылья стрекоз из жарких областей имеют более светлую (или вовсе прозрачную) окраску, чем крылья их «собратьев» из холодных штатов.
Затем пришло время для полевых экспериментов: окрасив темным маркером крылья некоторых стрекоз, ученые проследили за особями, сражающимися за свою территорию у пруда, и провели с разными группами стрекоз несколько тестов на измерение физической активности и выносливости. Собранные статистические данные показали: темные оттенки крыльев, эффективно поглощая солнечный свет, позволяют мускулам стрекоз лучше функционировать. Такая стрекоза успешнее захватывает территорию или завоевывает внимание самки. Но работает это только при относительно низких температурах. Напротив, в жару насекомые с темными крыльями переставали быть конкурентоспособными: они очень быстро перегревались и уставали.
Авторы исследования отмечают, что связь окраски и температуры известна давно: например, в жарких районах Азии и Африки нет львов с темной гривой – чтобы не пострадать от теплового удара, эти животные поселились в более прохладных местах. Однако тот факт, что львы и стрекозы, разделенные миллионами лет эволюции, развивали механизмы выживания в одном направлении, позволяет лучше понять, как представители фауны реагируют на изменения окружающей среды.
В последнее время этот аспект научных исследований становится все более актуальным: с изменением климата многие животные будут страдать от непривычных температур, если не научатся приспосабливаться. Узнайте, как стрекозы реагируют на ухаживания.
Затем пришло время для полевых экспериментов: окрасив темным маркером крылья некоторых стрекоз, ученые проследили за особями, сражающимися за свою территорию у пруда, и провели с разными группами стрекоз несколько тестов на измерение физической активности и выносливости. Собранные статистические данные показали: темные оттенки крыльев, эффективно поглощая солнечный свет, позволяют мускулам стрекоз лучше функционировать. Такая стрекоза успешнее захватывает территорию или завоевывает внимание самки. Но работает это только при относительно низких температурах. Напротив, в жару насекомые с темными крыльями переставали быть конкурентоспособными: они очень быстро перегревались и уставали.
Авторы исследования отмечают, что связь окраски и температуры известна давно: например, в жарких районах Азии и Африки нет львов с темной гривой – чтобы не пострадать от теплового удара, эти животные поселились в более прохладных местах. Однако тот факт, что львы и стрекозы, разделенные миллионами лет эволюции, развивали механизмы выживания в одном направлении, позволяет лучше понять, как представители фауны реагируют на изменения окружающей среды.
В последнее время этот аспект научных исследований становится все более актуальным: с изменением климата многие животные будут страдать от непривычных температур, если не научатся приспосабливаться. Узнайте, как стрекозы реагируют на ухаживания.