Мексиканский ядозуб — первенец Московского зоопарка в новом году
Мексиканские ядозубы (Heloderma horridum) известны также как эскорпионы и тола-хини. Но как эту пеструю ящерицу ни назови, она все равно останется редким представителем фауны, занесеным в Международную красную книгу и Конвенцию о международной торговле СИТЕС. Живут ядозубы в полузасушливых местностях на побережье Калифорнийского залива в Мексике и Гватемале. Мощными когтями (с помощью которых они разрывают свою добычу) крупные рептилии роют себе норы, из которых стараются лишний раз не высовываться – разве что поохотиться в ночи или на рассвете за мелкими грызунами, змеями и другими ящерицами и разорить пару птичьих гнезд.
Детеныш ядозуба, вылупившийся в Московском зоопарке меньше месяца назад, пока совсем маленький – его вес составляет всего 20 граммов. Однако он уже активно учится охотиться – первой его добычей стали сверчки, а сейчас в рацион маленькому ящеру добавили грызунов. До шести лет он будет продолжать расти – рост взрослого мексиканского ядозуба можнт достигать 90 см, а вес иногда превышает 4,5 килограммов. Эти крупные рептилии покрыты рельефной темной чешуей, на которой заметны узоры из пятен и полос желтых оттенков. Отличительной чертой является их тяжеловесный хвост – он может составлять половины всей длины ящерицы, и именно в нем накапливаются жировые запасы. А к ним ядозубам приходится прибегать то и дело: из-за некоторой неповоротливости они привыкли к тому, чтобы обходиться без пищи долгое время.
В подтверждение названию, нижние зубы животного ядовиты – именно под нижней челюстью находятся слюнные железы, вырабатывающие яд. По своему действию он нейротоксичен, как у кобры, и техника укуса близка к кобриной: вцепившись в жертву, ядозуб начинает повторно вонзать клыки в место укуса, куда и стекает яд. Вакцина от яда этих ящериц еще не разработана, и для человека укус эскорпиона может быть крайне болезненным, хотя летальный исход встречается сравнительно редко.
Вылупившийся в Новый год маленький мексиканский ядозуб пока что не представлен в экспозиции зоопарка: за его самочувствием и поведением наблюдают герпетологи. Как только он достаточно окрепнет и подрастет, посетители смогут увидеть его в павильоне «Террариум».
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Детеныш ядозуба, вылупившийся в Московском зоопарке меньше месяца назад, пока совсем маленький — его вес составляет всего 20 граммов. Однако он уже активно учится охотиться — первой его добычей стали сверчки, а сейчас в рацион маленькому ящеру добавили грызунов. До шести лет он будет продолжать расти — рост взрослого мексиканского ядозуба можнт достигать 90 см, а вес иногда превышает 4,5 килограммов. Эти крупные рептилии покрыты рельефной темной чешуей, на которой заметны узоры из пятен и полос желтых оттенков. Отличительной чертой является их тяжеловесный хвост — он может составлять половины всей длины ящерицы, и именно в нем накапливаются жировые запасы. А к ним ядозубам приходится прибегать то и дело: из-за некоторой неповоротливости они привыкли к тому, чтобы обходиться без пищи долгое время.
В подтверждение названию, нижние зубы животного ядовиты — именно под нижней челюстью находятся слюнные железы, вырабатывающие яд. По своему действию он нейротоксичен, как у кобры, и техника укуса близка к кобриной: вцепившись в жертву, ядозуб начинает повторно вонзать клыки в место укуса, куда и стекает яд. Вакцина от яда этих ящериц еще не разработана, и для человека укус эскорпиона может быть крайне болезненным, хотя летальный исход встречается сравнительно редко.
Вылупившийся в Новый год маленький мексиканский ядозуб пока что не представлен в экспозиции зоопарка: за его самочувствием и поведением наблюдают герпетологи. Как только он достаточно окрепнет и подрастет, посетители смогут увидеть его в павильоне «Террариум».
Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» — присоединяйтесь!