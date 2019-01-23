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Замерз Ниагарский водопад: фото и видео
Сильные морозы, которые установились в Канаде и северных районах США, частично остановили Ниагарский водопад.
Анастасия Баринова
23 января 2019 в 14:00
Арктический воздух с севера Канады принес холода на северо-восток США. Температура воздуха в районе, где расположен Ниагарский водопад, опустилась до -25°C, и падение воды почти прекратилось, зато две страны оказались соединены своеобразным «ледяным мостом».
По прогнозам метеорологов, потепления ожидать не приходится еще на протяжении минимум двух недель. Но это не останавливает многочисленных туристов, которые получили шанс сделать эффектные снимки и увидеть водопад совсем не таким, как на знаменитых открытках.
Полностью комплекс водопадов на реке Ниагара замерзает крайне редко, но даже частично остановившись из-за ледяных наростов, он представляет собою удивительное зрелище. Оглушительный шум падения воды утих, льдины с шорохом и треском движутся по течению, зимние пейзажи застилает пелена пара и брызг, а все ограждения покрылись белой бахромой инея – настоящее снежное царство.
Узнайте, почему аномальные морозы не противоречат глобальному потеплению. Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» – присоединяйтесь!
По прогнозам метеорологов, потепления ожидать не приходится еще на протяжении минимум двух недель. Но это не останавливает многочисленных туристов, которые получили шанс сделать эффектные снимки и увидеть водопад совсем не таким, как на знаменитых открытках.
Полностью комплекс водопадов на реке Ниагара замерзает крайне редко, но даже частично остановившись из-за ледяных наростов, он представляет собою удивительное зрелище. Оглушительный шум падения воды утих, льдины с шорохом и треском движутся по течению, зимние пейзажи застилает пелена пара и брызг, а все ограждения покрылись белой бахромой инея – настоящее снежное царство.
Узнайте, почему аномальные морозы не противоречат глобальному потеплению. Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» – присоединяйтесь!