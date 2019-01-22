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Носорог бросается на машину с туристами: видео
Агрессию зверя мог вызвать шум туристов.
Анастасия Баринова
22 января 2019 в 19:53
Сотрудница Национального парка Крюгера в ЮАР Сэм Форстер (Sam Vorster) много лет наблюдает за животными в их естественной среде обитания. Она легко опознает разных особей: у каждого зверя – уникальные особенности внешности и поведения.
Недавно, сопровождая туристическую группу, Сэм заметила своего любимца – черного носорога. Обычно он очень спокоен, но в этот день зверь вел себя немного нервно. Туристы хотели сфотографировать животное, а гид, в свою очередь, попросила их вести себя максимально тихо.
«Но люди не очень внимательно слушают инструкции», – констатирует Сэм. Один из туристов уронил ремень от камеры, и звук встревожил носорога. Он устремился к машине, и легко толкнул ее. Сэм тут же завела мотор и увезла туристов подальше от места возможной трагедии: этот носорог никогда прежде не вел себя столь агрессивно, так что гид предпочла отступить.
«На машине остался только след от выпачканных в грязи губ. Это была не атака, просто предупреждение», – писала миссис Форстер после.
Опытный гид советует всем туристам, встречающим в парках носорогов, соблюдать тишину и не шевелиться: не исключено, что животные могут перейти в нападение.
Сэм также отмечает, что через некоторое время после того, как был снят этот ролик, носорог подрался с сородичем и погиб в схватке. Он «прожил долгую, богатую событиями жизнь и умер естественным образом», – отмечает она.
Посмотрите, как носороги обычно выясняют отношения.
Недавно, сопровождая туристическую группу, Сэм заметила своего любимца – черного носорога. Обычно он очень спокоен, но в этот день зверь вел себя немного нервно. Туристы хотели сфотографировать животное, а гид, в свою очередь, попросила их вести себя максимально тихо.
«Но люди не очень внимательно слушают инструкции», – констатирует Сэм. Один из туристов уронил ремень от камеры, и звук встревожил носорога. Он устремился к машине, и легко толкнул ее. Сэм тут же завела мотор и увезла туристов подальше от места возможной трагедии: этот носорог никогда прежде не вел себя столь агрессивно, так что гид предпочла отступить.
«На машине остался только след от выпачканных в грязи губ. Это была не атака, просто предупреждение», – писала миссис Форстер после.
Опытный гид советует всем туристам, встречающим в парках носорогов, соблюдать тишину и не шевелиться: не исключено, что животные могут перейти в нападение.
Сэм также отмечает, что через некоторое время после того, как был снят этот ролик, носорог подрался с сородичем и погиб в схватке. Он «прожил долгую, богатую событиями жизнь и умер естественным образом», – отмечает она.
Посмотрите, как носороги обычно выясняют отношения.