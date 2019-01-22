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Рыбы, живущие без кислорода
«Мертвые зоны» оказались полны жизни.
22 января 2019 в 15:45
С 2015 года морские биологи изучают глубоководные районы Калифорнийского залива при помощи дистанционно управляемого подводного робота. Ведущий автор исследования, Наталья Галло (Natalya Gallo) из Института океанографии имени Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего, специализируется на существах, живущих в экстремальных условиях. Вместе с коллегами из Института морских исследований при океанариуме Монтерей-Бэй она обнаружила несколько видов экстремофилов – рыб, которые обходятся без кислорода.
Районы, куда опускался глубоководный исследовательский аппарат, считаются «мертвыми зонами»: концентрация кислорода здесь в 40 раз ниже, чем в среде, признанной минимально пригодной для рыб. Однако здесь обитают калифорнийская большеголовая акула, также известная как акула-леденец (лат. Cephalurus cephalus), черная бротула (лат. Cherublemma emmelas), удильщик Dibranchus spinosus и несколько других видов рыб.
В столь экстремальную среду эти несколько видов могли переселиться, чтобы избегать хищников. Открытие позволяет понять, как животный мир реагирует на изменения окружающей среды. Если Мировой океан продолжит терять свои запасы кислорода, возможно, и другие обитатели эволюционируют в соответствующем направлении.
Районы, куда опускался глубоководный исследовательский аппарат, считаются «мертвыми зонами»: концентрация кислорода здесь в 40 раз ниже, чем в среде, признанной минимально пригодной для рыб. Однако здесь обитают калифорнийская большеголовая акула, также известная как акула-леденец (лат. Cephalurus cephalus), черная бротула (лат. Cherublemma emmelas), удильщик Dibranchus spinosus и несколько других видов рыб.
«Я не поверила своим глазам: бескислородная среда должна исключать присутствие рыбы, но их там были сотни. Это что-то особенное; что-то, что заставляет пересмотреть знания о реакции организма на гипоксию», – Наталья Галло.Точно объяснить, какие физиологические особенности помогли рыбам приспособиться к экстремальным условиям, биологи пока не могут. Пока они лишь сделали несколько общих выводов: в частности, все обнаруженные экстремалы не превышают 30 сантиметров в длину. Для них характерно наличие мягких и дряблых тел с тонкими костями, но их головы и жабры относительно размера тела довольно велики. Вероятно, небольшие мягкие тела позволяют снижать расход энергии, а увеличенные жабры эффективнее поглощают «дефицитный» кислород.
В столь экстремальную среду эти несколько видов могли переселиться, чтобы избегать хищников. Открытие позволяет понять, как животный мир реагирует на изменения окружающей среды. Если Мировой океан продолжит терять свои запасы кислорода, возможно, и другие обитатели эволюционируют в соответствующем направлении.