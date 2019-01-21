Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • В чем причина разрушения пчелиных семей: новая версия
    Клещ на личинке пчелы. Фото: Gilles San Martin
  • В чем причина разрушения пчелиных семей: новая версия
    Фото: Gilles San Martin
Природа

В чем причина разрушения пчелиных семей: новая версия

На протяжении многих лет ученые фиксируют тенденцию к исчезновению пчелиных колоний и ищут причины этого явления.
Анастасия Баринова
21 января 2019 в 15:30
1
Синдром разрушения пчелиных семей – явление, распространенное и в Европе, и в Америках. Пчелы покидают ульи – но почему? Точная причина не известна. Не раз выдвигались версии: изменение условий окружающей среды, нехватка пищи, воздействие пестицидов, сигналы сотовой связи и распространение инфекций.

Немаловажным (а возможно, и ключевым) фактором могут быть паразиты – клещи рода варроа (Varroa destructor). Эти мелкие (1 x 1,8 мм) паукообразные, в прошлом жившие только за счет индийских пчел Apis cerana indica, стали инвазивным видом, распространившись по всему миру. 

До недавних пор считалось, что клещи лишь высасывают «кровь» пчел – гемолимфу, ослабляя насекомое и распространяя микробные инфекции. Будь это так, последствия можно было бы сравнить с укусом комара: неприятным, болезненным, но не смертельным.

Однако, как установили биологи из Мэрилендского университета, на самом деле клещ питается жировым телом – внутренним органом пчел. По своим функциям тело напоминает печень: в нем накапливаются питательные вещества, оно фильтрует гемолимфу от токсинов.

Кусая пчелу, клещ впрыскивает в жировое тело пищеварительные соки, растворяющие ткань, а затем высасывает его. В результате насекомое становится уязвимым для пестицидов и инфекций. 

«Это словно на вас сел комар, растворил вам печень, высосал ее всю и улетел», – пояснил энтомолог Самуэль Рамси (Samuel Ramsey).

Свою гипотезу ученые подтвердили наблюдениями – с помощью мощного электронного микроскопа они обнаружили следы полупереваренного жирового тела на ранах пчел – там, где находились клещи. Кроме того, выводы проверили экспериментально: одну группу клещей кормили гемолимфой, другую – жировым телом, третья – контрольная – голодала. Паразиты из второй группы оказались наиболее живучими и плодовитыми. Физические характеристики клещей из первой и третьей группы не различались. 

 Узнайте о вакцинации этих насекомых.

Тоже интересно

Какие цветы выбирают пчелы?

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Самые милые животные в России: от них в восторге весь мир
Самые милые животные в России: от них в восторге весь мир
Тоже интересно
Как изменились дикие пчелы в течение последних 33 лет
Как изменились дикие пчелы в течение последних 33 лет
Костюм, ставший легендой
Бикини: слитно или раздельно
Бикини: слитно или раздельно