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В чем причина разрушения пчелиных семей: новая версия
На протяжении многих лет ученые фиксируют тенденцию к исчезновению пчелиных колоний и ищут причины этого явления.
Анастасия Баринова
21 января 2019 в 15:30
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Синдром разрушения пчелиных семей – явление, распространенное и в Европе, и в Америках. Пчелы покидают ульи – но почему? Точная причина не известна. Не раз выдвигались версии: изменение условий окружающей среды, нехватка пищи, воздействие пестицидов, сигналы сотовой связи и распространение инфекций.
Немаловажным (а возможно, и ключевым) фактором могут быть паразиты – клещи рода варроа (Varroa destructor). Эти мелкие (1 x 1,8 мм) паукообразные, в прошлом жившие только за счет индийских пчел Apis cerana indica, стали инвазивным видом, распространившись по всему миру.
До недавних пор считалось, что клещи лишь высасывают «кровь» пчел – гемолимфу, ослабляя насекомое и распространяя микробные инфекции. Будь это так, последствия можно было бы сравнить с укусом комара: неприятным, болезненным, но не смертельным.
Однако, как установили биологи из Мэрилендского университета, на самом деле клещ питается жировым телом – внутренним органом пчел. По своим функциям тело напоминает печень: в нем накапливаются питательные вещества, оно фильтрует гемолимфу от токсинов.
Кусая пчелу, клещ впрыскивает в жировое тело пищеварительные соки, растворяющие ткань, а затем высасывает его. В результате насекомое становится уязвимым для пестицидов и инфекций.
«Это словно на вас сел комар, растворил вам печень, высосал ее всю и улетел», – пояснил энтомолог Самуэль Рамси (Samuel Ramsey).
Свою гипотезу ученые подтвердили наблюдениями – с помощью мощного электронного микроскопа они обнаружили следы полупереваренного жирового тела на ранах пчел – там, где находились клещи. Кроме того, выводы проверили экспериментально: одну группу клещей кормили гемолимфой, другую – жировым телом, третья – контрольная – голодала. Паразиты из второй группы оказались наиболее живучими и плодовитыми. Физические характеристики клещей из первой и третьей группы не различались.
Узнайте о вакцинации этих насекомых.
Немаловажным (а возможно, и ключевым) фактором могут быть паразиты – клещи рода варроа (Varroa destructor). Эти мелкие (1 x 1,8 мм) паукообразные, в прошлом жившие только за счет индийских пчел Apis cerana indica, стали инвазивным видом, распространившись по всему миру.
До недавних пор считалось, что клещи лишь высасывают «кровь» пчел – гемолимфу, ослабляя насекомое и распространяя микробные инфекции. Будь это так, последствия можно было бы сравнить с укусом комара: неприятным, болезненным, но не смертельным.
Однако, как установили биологи из Мэрилендского университета, на самом деле клещ питается жировым телом – внутренним органом пчел. По своим функциям тело напоминает печень: в нем накапливаются питательные вещества, оно фильтрует гемолимфу от токсинов.
Кусая пчелу, клещ впрыскивает в жировое тело пищеварительные соки, растворяющие ткань, а затем высасывает его. В результате насекомое становится уязвимым для пестицидов и инфекций.
«Это словно на вас сел комар, растворил вам печень, высосал ее всю и улетел», – пояснил энтомолог Самуэль Рамси (Samuel Ramsey).
Свою гипотезу ученые подтвердили наблюдениями – с помощью мощного электронного микроскопа они обнаружили следы полупереваренного жирового тела на ранах пчел – там, где находились клещи. Кроме того, выводы проверили экспериментально: одну группу клещей кормили гемолимфой, другую – жировым телом, третья – контрольная – голодала. Паразиты из второй группы оказались наиболее живучими и плодовитыми. Физические характеристики клещей из первой и третьей группы не различались.
Узнайте о вакцинации этих насекомых.