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Горбачи спасают молодого серого кита от косаток: видео
Внешняя флегматичность может оказаться обманчивой: доказано китами!
Анастасия Баринова
18 января 2019 в 21:19
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Горбатые киты могут достигать 16 метров в длину; сравнимые габариты и у серых китов – около 14 м. Косатки уступают им в размерах (около 9 метров), однако нередко охотятся на их детенышей. Крупные усатые киты могут казаться миролюбивыми, но при встрече с хищниками могут дать отпор. Видео, снятое с воздуха французскими операторами, – отличное тому подтверждение.
Первым в объектив попал детеныш серого кита, плывущий в одиночку. Судя по всему, он отбился от своей семьи или даже осиротел. Вскоре к беззащитному китенку приблизилась группа косаток. Животное было бы обречено, если бы не горбатые киты, оказавшиеся неподалеку. Отгоняя косаток, они бьют по воде хвостом. После того, как хищники отступили, пара горбачей продолжила преследование.
Биолог Крэг Маткин (Craig Matkin) приводит похожий пример: несколько лет назад горбатый кит защитил тюленя: позволив взобраться на свой плавник, он около 20 минут плыл вместе с ним, удаляясь от нападавших. «Очевидно, что горбачи испытывают сострадание не только друг ко другу, но и ко всем, кто сам не может себя защитить. И не имеет значение, к какому виду относится жертва: если они окажутся рядом, они ей обязательно помогут», – говорит ученый.
Посмотрите на мир глазами горбатого кита.
Первым в объектив попал детеныш серого кита, плывущий в одиночку. Судя по всему, он отбился от своей семьи или даже осиротел. Вскоре к беззащитному китенку приблизилась группа косаток. Животное было бы обречено, если бы не горбатые киты, оказавшиеся неподалеку. Отгоняя косаток, они бьют по воде хвостом. После того, как хищники отступили, пара горбачей продолжила преследование.
Биолог Крэг Маткин (Craig Matkin) приводит похожий пример: несколько лет назад горбатый кит защитил тюленя: позволив взобраться на свой плавник, он около 20 минут плыл вместе с ним, удаляясь от нападавших. «Очевидно, что горбачи испытывают сострадание не только друг ко другу, но и ко всем, кто сам не может себя защитить. И не имеет значение, к какому виду относится жертва: если они окажутся рядом, они ей обязательно помогут», – говорит ученый.
Посмотрите на мир глазами горбатого кита.