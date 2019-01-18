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«Уступи мне дорогу»: как носороги выясняют отношения
Соперники сражались около 10 минут.
Анастасия Баринова
18 января 2019 в 19:02
В южноафриканской провинции Квазулу-Натал находится заповедник Hluhluwe–Imfolozi. Здесь на площади 960 кв.километров обитает множество животных, в том числе знаменитая «большая пятерка»: слон, носорог (как черный, так и белый), буйвол, леопард и лев. С 2008 года в парке живет крупнейшая в мире популяция белого носорога.
Видео, снятое гидом Тимом Брауном (Tim Brown), показывает двух носорогов, заявляющих права на территорию. Как поясняет автор ролика, такие схватки могут вестись до смерти одного из участников, но даже если более слабый решает вовремя отступить – он покидает поле боя с тяжелыми ранами, как и произошло в этом случае. Противники сражались около 10 минут, и поверженный носорог был сильно травмирован – в конце видео можно заметить, как соперник то и дело поддевает более слабого зверя рогом в бок, заставляя его пятиться прочь с тропы.
Узнайте, зачем защитники животных отпиливают носорогам рога. Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» – присоединяйтесь!
Видео, снятое гидом Тимом Брауном (Tim Brown), показывает двух носорогов, заявляющих права на территорию. Как поясняет автор ролика, такие схватки могут вестись до смерти одного из участников, но даже если более слабый решает вовремя отступить – он покидает поле боя с тяжелыми ранами, как и произошло в этом случае. Противники сражались около 10 минут, и поверженный носорог был сильно травмирован – в конце видео можно заметить, как соперник то и дело поддевает более слабого зверя рогом в бок, заставляя его пятиться прочь с тропы.
«Удивительно наблюдать проявление столь грубой силы, но это – природа в ее чистом виде. И это естественное развитие событий – в отличие от действий браконьеров», – Тим Браун.
Узнайте, зачем защитники животных отпиливают носорогам рога. Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» – присоединяйтесь!