Волонтеры собирают тонны мячей для гольфа со дна Тихого океана: видео
Вблизи пляжа располагается несколько гольф-клубов; очевидно, что мячики попадали в воду после неудачных ударов игроков. Алекс решила собирать мячики со дна вместе с отцом: сперва это было даже весело, и занятие можно было рассматривать как тренировки, однако вскоре девушка поняла, что без посторонней помощи ей не обойтись. Кроме того, огромное количество пластика уже успело отравить воду – регулярно погружаясь к покрытым мячиками участкам дна, Алекс начала ощущать физическое недомогание.
Но останавливаться было нельзя – тысячи мячей все еще усеивали дно океана, и девушка позвала на помощь друзей. Так родился проект The Plastic Pick-Up, и за два года его участники собрали около 50 тысяч мячиков общей массой около 2,5 тонны. За одно погружение дайверы поднимали на поверхность от 500 до 5 000 мячиков, нагружая ими каяки и отвозя домой в гараж.
Вскоре волонтеры захотели донести эту информацию до мирового сообщества: о вреде пластика известно всем, но опасность мячей для гольфа никто ранее не рассматривал. В написании статьи экологам-любителям помог биолог Стэнфордского университета Мэтью Савока (Matthew Savoca), который и сам ведет активную борьбу с пластиком в океане. В публикации говорится, что за год в одном гольф-клубе проходит примерно 62 тысячи раундов гольфа, а среднестатистический игрок за раунд теряет от одного до трех мячиков. Таким образом, в окружающую среду может попадать от 62 до 186 тысяч мячиков общей массой от 3,14 до 9,42 тонны.
По приблизительной оценке, только от мячей, уже собранных в рамках проекта The Plastic Pick-Up, в воду попало не менее 27,93 килограмма пластика. Между тем современные мячики для гольфа изготавливаются из полиуретанового эластомера и синтетического каучука с добавками оксида цинка, акрилата цинка и бензоилпероксида. Постепенно разрушаясь, они загрязняют воду не только микропластиком, но и этими ядовитыми химическими соединениями.
Узнайте о других привычных предметах, отравляющих Мировой океан.
Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» – присоединяйтесь!
Вскоре волонтеры захотели донести эту информацию до мирового сообщества: о вреде пластика известно всем, но опасность мячей для гольфа никто ранее не рассматривал. В написании статьи экологам-любителям помог биолог Стэнфордского университета Мэтью Савока (Matthew Savoca), который и сам ведет активную борьбу с пластиком в океане. В публикации говорится, что за год в одном гольф-клубе проходит примерно 62 тысячи раундов гольфа, а среднестатистический игрок за раунд теряет от одного до трех мячиков. Таким образом, в окружающую среду может попадать от 62 до 186 тысяч мячиков общей массой от 3,14 до 9,42 тонны.
По приблизительной оценке, только от мячей, уже собранных в рамках проекта The Plastic Pick-Up, в воду попало не менее 27,93 килограмма пластика. Между тем современные мячики для гольфа изготавливаются из полиуретанового эластомера и синтетического каучука с добавками оксида цинка, акрилата цинка и бензоилпероксида. Постепенно разрушаясь, они загрязняют воду не только микропластиком, но и этими ядовитыми химическими соединениями.
Узнайте о других привычных предметах, отравляющих Мировой океан.
Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» — присоединяйтесь!