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  • Незаконно живущий в лаборатории крокодил растерзал женщину
    Фото: VOA News/YouTube
  • Незаконно живущий в лаборатории крокодил растерзал женщину
    Фото: VOA News/YouTube
Природа

Незаконно живущий в лаборатории крокодил растерзал женщину

700-килограммовый 4-метровый крокодил содержался в лаборатории незаконно.
Анастасия Баринова
17 января 2019 в 18:25
В Индонезии обнаружен крокодил, съевший человека. Трагедия случилась в исследовательском центре CV Yosiki Laboratory в Северном Сулавеси: утром 11 января сотрудники обнаружили в водоеме человеческие останки, рядом с которыми плавал 700-килограммовый крокодил по кличке Мерри (Merry). Погибшей оказалась 44-летняя Дейзи Туво, работавшая в лаборатории. Предполагается, что крокодил откусил ей руку и отъел большую часть живота. 

Известно, что незадолго до своей смерти женщина кормила крокодила. Дальнейшая череда событий не установлена: по одной из версий, рептилия встала на задние лапы, подпрыгнула, схватила Дейзи и затащила ее в свой бассейн. Также не исключено, что биолог сама оступилась и упала в водоем. В любом случае у представителей правоохранительных органов остается много вопросов: животное содержалось в лаборатории незаконно, его вольер располагался слишком близко к местам постоянной работы людей, а глава CV Yosiki Laboratory, гражданин Японии, объявлен в розыск.

Незадолго до убийства женщины 700-килограммовая Мерри съела другого крокодила. После извлечения всех человеческих останков из живота рептилии она, вероятно, будет усыплена.

Считается, что ежегодно по всей планете крокодилы убивают около 1000 человек: больше, чем акулы.

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