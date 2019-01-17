Тихон и стоматологи: приключения тигра на «Земле леопарда»
2 января тигра отловили и поместили в карантинный блок Центра реабилитации тигров и других редких животных вблизи села Алексеевка. Выяснилось, что это Тихон, старожил национального парка. Возраст животного составляет не менее 13 лет.
В минувшие выходные Тихон прошел очередной медосмотр, в ходе которого ему сделали УЗИ, ЭКГ, рентген и провели полномасштабное стоматологическое обследование. Судя по всему, тигр испытывал сильную зубную боль. Ему почистили зубные каналы и поставили пломбы.
«Мы склоняемся к тому, что плохое состояние зубов в первую очередь обусловлено преклонным возрастом тигра, – говорит Екатерина Блидченко, инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда», ветеринарный врач МРОО «Центр «Тигр». – У него сильно сточены резцы, и можно предположить, что этот фактор вместе с общей слабостью заставил хищника охотиться на более доступную добычу. Сейчас из карантинного блока тигр переведен в просторный вольер, где мы продолжим наблюдение за его здоровьем».
По сообщению сотрудников МРОО «Центр «Тигр», будучи в неволе тигр нормально питается и ведет себя агрессивно – как и положено хищнику, недавно изъятому из дикой природы. Отпускать его на волю пока рано: необходимо тщательно проанализировать взятые пробы крови и результаты УЗИ, после чего будет принято решение.
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