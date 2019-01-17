Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
Природа

Тихон и стоматологи: приключения тигра на «Земле леопарда»

Странное поведение старожила национального парка в Приморском крае привело его в руки врачей разного профиля.
Земля леопарда
17 января 2019 в 15:47
631
  • Тихон и стоматологи: приключения тигра на «Земле леопарда»
    Осмотр Тихона Фото: Земля леопарда / Центр «Амурский тигр»
В конце декабря – начале января к сотрудникам национального парка «Земля леопарда» начал наведываться амурский тигр. Хищник несколько дней приходил на пограничную заставу, в один из визитов похитив двух собак. При этом тигр не выказывал страха перед людьми и не реагировал на попытки его отпугнуть.

2 января тигра отловили и поместили в карантинный блок Центра реабилитации тигров и других редких животных вблизи села Алексеевка. Выяснилось, что это Тихон, старожил национального парка. Возраст животного составляет не менее 13 лет.

В минувшие выходные Тихон прошел очередной медосмотр, в ходе которого ему сделали УЗИ, ЭКГ, рентген и провели полномасштабное стоматологическое обследование. Судя по всему, тигр испытывал сильную зубную боль. Ему почистили зубные каналы и поставили пломбы.

  • Тихон и стоматологи: приключения тигра на 
    Фото: Земля леопарда / Центр «Амурский тигр»

«Мы склоняемся к тому, что плохое состояние зубов в первую очередь обусловлено преклонным возрастом тигра, – говорит Екатерина Блидченко, инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда», ветеринарный врач МРОО «Центр «Тигр». – У него сильно сточены резцы, и можно предположить, что этот фактор вместе с общей слабостью заставил хищника охотиться на более доступную добычу. Сейчас из карантинного блока тигр переведен в просторный вольер, где мы продолжим наблюдение за его здоровьем».

По сообщению сотрудников МРОО «Центр «Тигр», будучи в неволе тигр нормально питается и ведет себя агрессивно – как и положено хищнику, недавно изъятому из дикой природы. Отпускать его на волю пока рано: необходимо тщательно проанализировать взятые пробы крови и результаты УЗИ, после чего будет принято решение.

Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» – присоединяйтесь!

Тоже интересно

Самые зрелищные кадры из жизни дикой саванны: видео

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Немцы рассказали, за что не любят русских туристов
Немцы рассказали, за что не любят русских туристов
Тоже интересно
Японским макакам пришлось стать канатоходцами, чтобы не заморозить лапки
Японским макакам пришлось стать канатоходцами, чтобы не заморозить лапки
Андорра
Краткий гид по миниатюрному государству: зачем ехать, как сэкономить и чем порадовать детей
Краткий гид по миниатюрному государству: зачем ехать, как сэкономить и чем порадовать детей