1253
0
Пчелиная волна: зачем они это делают?
Медоносные пчелы поднимаются под углом 90°, превращаясь в гигантскую волну.
Анастасия Баринова
16 января 2019 в 18:48
Жители Вьетнама обратили внимание на гипнотический «танец» в исполнении пчелиного улья. Героями видео стали Apis Dorsata – индийские большие, или гигантские пчелы. Несмотря на название, это не самые крупные представители пчел (всего 16-18 мм): в Индонезии встречаются 39-миллиметровые Megachile pluto.
Гигантские пчелы – исключительно дикий вид, одомашнить их не удалось. Насекомые возводят соты на дереве или в расщелине скалы. Длина сота может превышать метр, в нем содержится до 27 кг меда. Если соты пытается разорить человек или животное – потревоженная семья нападает на нарушителя спокойствия и после этого покидает «улей», больше к нему не возвращаясь. Также в числе врагов этого вида пчел – птицы и осы, и против них насекомые выработали другой коллективный метод защиты. Несколько пчел, располагающихся на верхнем слое сота, синхронно поднимают свои тела на 90°; этот сигнал передается ближайшим соседям, и от них – далее по всей плоскости.
В результате получается огромная волна, сбивающая хищника с толку: оса или птица не могут отделить одно насекомое от другого даже зрительно, чтобы схватить его. Кроме того, у индийских больших пчел есть еще один эффективный инструмент против ос: они умеют регулировать температуру своего тела таким образом, чтобы временно нагреваться до 45 °C, и ос такая жара отпугивает.
Узнайте секрет приземления пчел.
Гигантские пчелы – исключительно дикий вид, одомашнить их не удалось. Насекомые возводят соты на дереве или в расщелине скалы. Длина сота может превышать метр, в нем содержится до 27 кг меда. Если соты пытается разорить человек или животное – потревоженная семья нападает на нарушителя спокойствия и после этого покидает «улей», больше к нему не возвращаясь. Также в числе врагов этого вида пчел – птицы и осы, и против них насекомые выработали другой коллективный метод защиты. Несколько пчел, располагающихся на верхнем слое сота, синхронно поднимают свои тела на 90°; этот сигнал передается ближайшим соседям, и от них – далее по всей плоскости.
В результате получается огромная волна, сбивающая хищника с толку: оса или птица не могут отделить одно насекомое от другого даже зрительно, чтобы схватить его. Кроме того, у индийских больших пчел есть еще один эффективный инструмент против ос: они умеют регулировать температуру своего тела таким образом, чтобы временно нагреваться до 45 °C, и ос такая жара отпугивает.
Узнайте секрет приземления пчел.