Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • Пчелиная волна: зачем они это делают?
    Фото: ViralHog
  • Пчелиная волна: зачем они это делают?
    Фото: ViralHog
  • Пчелиная волна: зачем они это делают?
    Фото: Nireekshit/Wikipedia
  • Пчелиная волна: зачем они это делают?
    Фото: Wikipedia
Природа

Пчелиная волна: зачем они это делают?

Медоносные пчелы поднимаются под углом 90°, превращаясь в гигантскую волну.
Анастасия Баринова
16 января 2019 в 18:48
Жители Вьетнама обратили внимание на гипнотический «танец» в исполнении пчелиного улья. Героями видео стали Apis Dorsata – индийские большие, или гигантские пчелы. Несмотря на название, это не самые крупные представители пчел (всего 16-18 мм): в Индонезии встречаются 39-миллиметровые Megachile pluto.

Гигантские пчелы – исключительно дикий вид, одомашнить их не удалось. Насекомые возводят соты на дереве или в расщелине скалы. Длина сота может превышать метр, в нем содержится до 27 кг меда. Если соты пытается разорить человек или животное – потревоженная семья нападает на нарушителя спокойствия и после этого покидает «улей», больше к нему не возвращаясь. Также в числе врагов этого вида пчел – птицы и осы, и против них насекомые выработали другой коллективный метод защиты. Несколько пчел, располагающихся на верхнем слое сота, синхронно поднимают свои тела на 90°; этот сигнал передается ближайшим соседям, и от них – далее по всей плоскости.

В результате получается огромная волна, сбивающая хищника с толку: оса или птица не могут отделить одно насекомое от другого даже зрительно, чтобы схватить его. Кроме того, у индийских больших пчел есть еще один эффективный инструмент против ос: они умеют регулировать температуру своего тела таким образом, чтобы временно нагреваться до 45 °C, и ос такая жара отпугивает.

Узнайте секрет приземления пчел.

Тоже интересно

Как проехать 65 км с тысячами пчел в машине: видео

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Немцы рассказали, за что не любят русских туристов
Немцы рассказали, за что не любят русских туристов
Тоже интересно
Удивительное видео рождения пчел
Удивительное видео рождения пчел
Заходите полюбоваться!
Фотовыставка «Мобильная фотография»
Фотовыставка «Мобильная фотография»