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Ледяные круги: вторжение инопланетян или каприз природы?
Абсолютно ровные ледяные круги на воде — давно известное явление, но каждый раз оно вызывает удивление и восхищение.
Анастасия Баринова
16 января 2019 в 17:35
В холодное время года на водоемах иногда образуются ровные ледяные круги. Причина их появления точно не установлена. Ранее считалось, что их формирует медленное вихревое течение: попавший под его влияние кусок ледяного покрова начинает вращаться, при этом его края стачиваются об окружающий лед. Согласно другому объяснению, вода в вихревом течении замерзает сама, поскольку ее скорость ниже, чем во всем водоеме. Однако в 2016 году исследователи провели эксперимент, исключив вихревые течения, – а диск все равно образовался. Более того – оказалось, что именно он сам является причиной вращения: тающая по его краям вода опускается ко дну, создавая вихревые потоки.
Пока ученые ломают голову, люди по всей планете любуются странными ледяными кругами, плавно вращающихся на водной глади. Чаще всего явление наблюдается в Скандинавии и Северной Америке, но также его замечали в Германии, Англии и России. Недавно зима подарила это же зрелище жителям города Уэстбрук в штате Мэн.
На краю диска сидели утки, вращаясь вместе с ним. Диаметр круга, по приблизительным оценкам, составил 90 метров, что, по мнению наблюдателей, «тянет на мировой рекорд, если бы кто-то составлял такой список». Известно, что в среднем диаметр ледяных дисков – около 15 метров.
Посмотрите, как можно создать ледяную карусель (но не пытайтесь повторить!)
Пока ученые ломают голову, люди по всей планете любуются странными ледяными кругами, плавно вращающихся на водной глади. Чаще всего явление наблюдается в Скандинавии и Северной Америке, но также его замечали в Германии, Англии и России. Недавно зима подарила это же зрелище жителям города Уэстбрук в штате Мэн.
На краю диска сидели утки, вращаясь вместе с ним. Диаметр круга, по приблизительным оценкам, составил 90 метров, что, по мнению наблюдателей, «тянет на мировой рекорд, если бы кто-то составлял такой список». Известно, что в среднем диаметр ледяных дисков – около 15 метров.
Посмотрите, как можно создать ледяную карусель (но не пытайтесь повторить!)