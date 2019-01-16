Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • Как лев панголина съесть пытался: видео
    Фото: Sandip kumar/Wikipedia
  • Как лев панголина съесть пытался: видео
    Фото: WildFilmsIndia/YouTube
  • Как лев панголина съесть пытался: видео
    Фото: SafariLIVE/YouTube
Природа

Как лев панголина съесть пытался: видео

Панголины беззащитны перед браконьерами, но хищникам они противостоять умеют.
Анастасия Баринова
16 января 2019 в 16:33
В Африке – экваториальной и южной частях, а также в Юго-Восточной Азии обитают удивительные животные: панголины (лат. Pholidota), единственные млекопитающие с чешуей. В зависимости от вида, панголин вырастает до 30—88 см, и еще столько же приходится на хвост. Масса животного составляет от 4,5 до 27 кг, а язык, покрытый клейкой слюной, может достигать 40 см. Панголины питаются муравьями и термитами; подобно птицам, они часто заглатывают камешки, которые способствуют измельчению пищи.

О панголинах известно крайне мало, кроме того, что они стремительно исчезают, беззащитные перед браконьерами. Для них желанной добычей является плотная чешуя млекопитающего ящера, состоящая из кератина. Сейчас они уже относятся к животным, находящимся на грани исчезновения. 

Свое имя звери получили от малайского слова pengguling («сворачивающийся в шар»): так панголины поступают в случае опасности. Развернуть плотный чешуйчатый клубок иногда удается особо крупному врагу: тигру или леопарду, а пробить крепкую броню они могут только в том случае, если атакуют юных особей, чьи чешуйки еще мягкие. Но даже это не гарантирует хищнику успех, поскольку еще один элемент защиты панголина – жидкость с отвратительным запахом, которую он выпускает из анальных желез при попытке вторжения в свое личное пространство.

Тем не менее, крупные кошки не оставляют попыток полакомиться панголином. Недавно эту редкую сцену застал Тристан Дикс (Tristan Dicks), гид заповедника Масаи-Мара в Кении. По его словам, за более чем десять лет работы в парке он видел панголинов восемь раз, а охоту на них ему удалось наблюдать впервые.

В данном случае удача была на стороне панголина: его в качестве добычи выбрал молодой и неопытный лев, еще не имеющий всех необходимых навыков для «распутывания» клубка. Кроме того, шел дождь, сделавший плотные чешуйки зверя скользкими. Атака закончилась неудачно, и лев ушел искать новую жертву, а оператор остался ждать, пока панголин развернется, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. В конце концов осторожный зверь лишь слегка высунул свою мордочку из плотного клубка брони, а затем снова спрятался.  

Узнайте, как панголины страдают от браконьеров.

Тоже интересно

В Китае задержан рекордный груз чешуек панголинов

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Немцы рассказали, за что не любят русских туристов
Немцы рассказали, за что не любят русских туристов
Тоже интересно
Лев пытается украсть добычу леопарда: видео
Лев пытается украсть добычу леопарда: видео
Заходите полюбоваться!
Фотовыставка «Мобильная фотография»
Фотовыставка «Мобильная фотография»