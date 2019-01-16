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Как лев панголина съесть пытался: видео
Панголины беззащитны перед браконьерами, но хищникам они противостоять умеют.
Анастасия Баринова
16 января 2019 в 16:33
В Африке – экваториальной и южной частях, а также в Юго-Восточной Азии обитают удивительные животные: панголины (лат. Pholidota), единственные млекопитающие с чешуей. В зависимости от вида, панголин вырастает до 30—88 см, и еще столько же приходится на хвост. Масса животного составляет от 4,5 до 27 кг, а язык, покрытый клейкой слюной, может достигать 40 см. Панголины питаются муравьями и термитами; подобно птицам, они часто заглатывают камешки, которые способствуют измельчению пищи.
О панголинах известно крайне мало, кроме того, что они стремительно исчезают, беззащитные перед браконьерами. Для них желанной добычей является плотная чешуя млекопитающего ящера, состоящая из кератина. Сейчас они уже относятся к животным, находящимся на грани исчезновения.
Свое имя звери получили от малайского слова pengguling («сворачивающийся в шар»): так панголины поступают в случае опасности. Развернуть плотный чешуйчатый клубок иногда удается особо крупному врагу: тигру или леопарду, а пробить крепкую броню они могут только в том случае, если атакуют юных особей, чьи чешуйки еще мягкие. Но даже это не гарантирует хищнику успех, поскольку еще один элемент защиты панголина – жидкость с отвратительным запахом, которую он выпускает из анальных желез при попытке вторжения в свое личное пространство.
Тем не менее, крупные кошки не оставляют попыток полакомиться панголином. Недавно эту редкую сцену застал Тристан Дикс (Tristan Dicks), гид заповедника Масаи-Мара в Кении. По его словам, за более чем десять лет работы в парке он видел панголинов восемь раз, а охоту на них ему удалось наблюдать впервые.
В данном случае удача была на стороне панголина: его в качестве добычи выбрал молодой и неопытный лев, еще не имеющий всех необходимых навыков для «распутывания» клубка. Кроме того, шел дождь, сделавший плотные чешуйки зверя скользкими. Атака закончилась неудачно, и лев ушел искать новую жертву, а оператор остался ждать, пока панголин развернется, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. В конце концов осторожный зверь лишь слегка высунул свою мордочку из плотного клубка брони, а затем снова спрятался.
Узнайте, как панголины страдают от браконьеров.
О панголинах известно крайне мало, кроме того, что они стремительно исчезают, беззащитные перед браконьерами. Для них желанной добычей является плотная чешуя млекопитающего ящера, состоящая из кератина. Сейчас они уже относятся к животным, находящимся на грани исчезновения.
Свое имя звери получили от малайского слова pengguling («сворачивающийся в шар»): так панголины поступают в случае опасности. Развернуть плотный чешуйчатый клубок иногда удается особо крупному врагу: тигру или леопарду, а пробить крепкую броню они могут только в том случае, если атакуют юных особей, чьи чешуйки еще мягкие. Но даже это не гарантирует хищнику успех, поскольку еще один элемент защиты панголина – жидкость с отвратительным запахом, которую он выпускает из анальных желез при попытке вторжения в свое личное пространство.
Тем не менее, крупные кошки не оставляют попыток полакомиться панголином. Недавно эту редкую сцену застал Тристан Дикс (Tristan Dicks), гид заповедника Масаи-Мара в Кении. По его словам, за более чем десять лет работы в парке он видел панголинов восемь раз, а охоту на них ему удалось наблюдать впервые.
В данном случае удача была на стороне панголина: его в качестве добычи выбрал молодой и неопытный лев, еще не имеющий всех необходимых навыков для «распутывания» клубка. Кроме того, шел дождь, сделавший плотные чешуйки зверя скользкими. Атака закончилась неудачно, и лев ушел искать новую жертву, а оператор остался ждать, пока панголин развернется, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. В конце концов осторожный зверь лишь слегка высунул свою мордочку из плотного клубка брони, а затем снова спрятался.
Узнайте, как панголины страдают от браконьеров.