Ромео и Джульетта: одинокому самцу лягушки нашли пару спустя 10 лет
Настоящую любовь найти не так просто, особенно если ты, возможно, остался единственным представителем своего вида. Знакомьтесь с героем этого материала – Ромео. Он – самец лягушки из рода андские свистуны (лат. Telmatobius). Вид Telmatobius yuracare, эндемик Боливии, уже давно не встречается в дикой природе. Они отличаются совершенно прелестными глазами, в которым как будто бы мерцают мириады звезд.
Ромео уже больше десяти лет живет в одном из природоохранных центров страны, и ученые боялись, что он может быть последним на планете. Максимальная продолжительность жизни этих лягушек – 15 лет, и без появления пары вид готовы были объявить исчезнувшим.
Отчаявшись, биологи создали для Ромео страничку на популярном сайте знакомств. Она не только рассказывала о бедственном положении самца, но и давала небольшой шанс на то, что люди, посмотрев фотографии и видеозаписи, заметят похожую лягушку в естественной среде обитания.Однако год спустя после заведения аккаунта Ромео все еще оставался одиноким – возможно, самым одиноким самцом лягушки на планете. И только теперь он, быть может, встретит свою Джульетту!
В ходе экспедиции во влажные тропические леса Боливии исследователи обнаружили целых пять лягушек, и одной из них оказалась самка (не задумываясь, ученые нарекли ее Джульеттой). До этого команда без устали обыскивала все ручьи и водопады, рассказывает Тереза начальник экспедиции, герпетолог из музея естественной истории имени Альсида Д'Орбиньи в боливийском городе Кочабамба. По ее словам, когда они нашли первого из Telmatobius yuracare, они все испытали невероятное чувство. И хотя это был самец, он лишь убедил команду исследователей в том, что они обязательно найдут и самку.Пока у андских свистунов не было первого свидания – Джульетта вместе с собратьями находится на карантине: они привыкают к новым условиям. Также ветеринары хотят удостовериться, что они здоровы. Тропические лягушки подвержены инфекционному заболеванию под названием Chytridiomycosis: никому не хочется, чтобы Ромео заболел после первой романтической встречи. А он, кажется, ждет не дождется увидеть будущую любовь!
Drum roll.....here she is! My sweet Juliet. #exceededexpectations #luckyfrog #Match4Romeo #Julietthefrog pic.twitter.com/sStJ70x7d4— Romeo the World's Loneliest Frog (no longer!) (@romeothefrog) January 15, 2019
Конечно, биологи уже заметили, что Ромео и Джульетта не совсем совпадают характерами: в то время, как самец любит лакомиться червями и отдыхать в своем убежище, его будущая половина весьма энергична и много плавает, а иногда даже пытается убежать. Впрочем, червей она любит не меньше. Но противоположности притягиваются, и ученые надеются, что это будет именно тот случай.
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В ходе экспедиции во влажные тропические леса Боливии исследователи обнаружили целых пять лягушек, и одной из них оказалась самка (не задумываясь, ученые нарекли ее Джульеттой). До этого команда без устали обыскивала все ручьи и водопады, рассказывает Тереза начальник экспедиции, герпетолог из музея естественной истории имени Альсида Д’Орбиньи в боливийском городе Кочабамба. По ее словам, когда они нашли первого из Telmatobius yuracare, они все испытали невероятное чувство. И хотя это был самец, он лишь убедил команду исследователей в том, что они обязательно найдут и самку.
Пока у андских свистунов не было первого свидания — Джульетта вместе с собратьями находится на карантине: они привыкают к новым условиям. Также ветеринары хотят удостовериться, что они здоровы. Тропические лягушки подвержены инфекционному заболеванию под названием Chytridiomycosis: никому не хочется, чтобы Ромео заболел после первой романтической встречи. А он, кажется, ждет не дождется увидеть будущую любовь!
Drum roll… here she is! My sweet Juliet. #exceededexpectations #luckyfrog #Match4Romeo #Julietthefrog pic.twitter.com/sStJ70x7d4
— Romeo the World’s Loneliest Frog (no longer!) (@romeothefrog) January 15, 2019
Конечно, биологи уже заметили, что Ромео и Джульетта не совсем совпадают характерами: в то время, как самец любит лакомиться червями и отдыхать в своем убежище, его будущая половина весьма энергична и много плавает, а иногда даже пытается убежать. Впрочем, червей она любит не меньше. Но противоположности притягиваются, и ученые надеются, что это будет именно тот случай.
Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» — присоединяйтесь!