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  • Ромео и Джульетта: одинокому самцу лягушки нашли пару спустя 10 лет
    Ромео Фото: Robin Moore, Global Wildlife Conservation
  • Ромео и Джульетта: одинокому самцу лягушки нашли пару спустя 10 лет
    Джульетта и Тереза Камачо Бадани, руководитель экспедиции Фото: Robin Moore, Global Wildlife Conservation
Природа

Ромео и Джульетта: одинокому самцу лягушки нашли пару спустя 10 лет

Он ждал ее десять лет и даже пытался найти в социальных сетях — трогательная история Ромео, почти отчаявшегося найти свою любовь.
Анастасия Крутикова
16 января 2019 в 13:26
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Настоящую любовь найти не так просто, особенно если ты, возможно, остался единственным представителем своего вида. Знакомьтесь с героем этого материала – Ромео. Он – самец лягушки из рода андские свистуны (лат. Telmatobius). Вид Telmatobius yuracare, эндемик Боливии, уже давно не встречается в дикой природе. Они отличаются совершенно прелестными глазами, в которым как будто бы мерцают мириады звезд. 

Ромео уже больше десяти лет живет в одном из природоохранных центров страны, и ученые боялись, что он может быть последним на планете. Максимальная продолжительность жизни этих лягушек – 15 лет, и без появления пары вид готовы были объявить исчезнувшим.

Отчаявшись, биологи создали для Ромео страничку на популярном сайте знакомств. Она не только рассказывала о бедственном положении самца, но и давала небольшой шанс на то, что люди, посмотрев фотографии и видеозаписи, заметят похожую лягушку в естественной среде обитания.

Однако год спустя после заведения аккаунта Ромео все еще оставался одиноким – возможно, самым одиноким самцом лягушки на планете. И только теперь он, быть может, встретит свою Джульетту!

В ходе экспедиции во влажные тропические леса Боливии исследователи обнаружили целых пять лягушек, и одной из них оказалась самка (не задумываясь, ученые нарекли ее Джульеттой). До этого команда без устали обыскивала все ручьи и водопады, рассказывает Тереза начальник экспедиции, герпетолог из музея естественной истории имени Альсида Д'Орбиньи в боливийском городе Кочабамба. По ее словам, когда они нашли первого из Telmatobius yuracare, они все испытали невероятное чувство. И хотя это был самец, он лишь убедил команду исследователей в том, что они обязательно найдут и самку. 

Пока у андских свистунов не было первого свидания – Джульетта вместе с собратьями находится на карантине: они привыкают к новым условиям. Также ветеринары хотят удостовериться, что они здоровы. Тропические лягушки подвержены инфекционному заболеванию под названием Chytridiomycosis: никому не хочется, чтобы Ромео заболел после первой романтической встречи. А он, кажется, ждет не дождется увидеть будущую любовь!

Конечно, биологи уже заметили, что Ромео и Джульетта не совсем совпадают характерами: в то время, как самец любит лакомиться червями и отдыхать в своем убежище, его будущая половина весьма энергична и много плавает, а иногда даже пытается убежать. Впрочем, червей она любит не меньше. Но противоположности притягиваются, и ученые надеются, что это будет именно тот случай. 

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