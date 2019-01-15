1039
0
Японским макакам пришлось стать канатоходцами, чтобы не заморозить лапки
Самые северные в мире обезьяны научились выживать в суровых условиях.
Анастасия Баринова
15 января 2019 в 19:06
3
На островах Японии живет эндемичный вид макак: Macaca fuscata. Рост самцов составляет около 95 сантиметров, вес – до 14 кг, самки в полтора раза меньше. Обезьяны отличаются красной кожей и густой темно-серой шерстью, покрывающей почти все тело. Это самая северная в мире обезьяна – ее популяция встречается вплоть до севера острова Хонсю, где снег может лежать четыре месяца в году. Средняя температура зимы здесь составляет −5 °C, но обезьяны справляются с морозами, греясь в горячих источниках.
Правда, эта уловка не является панацеей: стоит макаку выйти из воды, как из-за мокрой шерсти он мерзнет еще больше. Чтобы минимизировать последствия, обезьяны помогают друг другу: они выбирают «дежурного», который мучается в одиночку, но приносит пищу сразу всей группе.
Еще одну забавную сцену наблюдали недавно жители города Муцу в префектуре Аомори: целая колонна обезьян переправлялась над заснеженной землей по проводам как заправские канатоходцы, ловко перебирая лапами. По мнению очевидцев, животные не хотели замерзнуть в сугробах, шагая по снегу.
Узнайте секреты сексуальной жизни японских макак.
Правда, эта уловка не является панацеей: стоит макаку выйти из воды, как из-за мокрой шерсти он мерзнет еще больше. Чтобы минимизировать последствия, обезьяны помогают друг другу: они выбирают «дежурного», который мучается в одиночку, но приносит пищу сразу всей группе.
Еще одну забавную сцену наблюдали недавно жители города Муцу в префектуре Аомори: целая колонна обезьян переправлялась над заснеженной землей по проводам как заправские канатоходцы, ловко перебирая лапами. По мнению очевидцев, животные не хотели замерзнуть в сугробах, шагая по снегу.
実家に猿の大群現れたって— ヨコヤマ (@baritone_666) January 6, 2019
母からLINEきたけど
こんなん笑ってまうわw pic.twitter.com/kWOESzac1n
たまにくるけど— ヨコヤマ (@baritone_666) January 8, 2019
いつもはこんな感じ pic.twitter.com/IHbgJYuj8h
Узнайте секреты сексуальной жизни японских макак.