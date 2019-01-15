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  • Японским макакам пришлось стать канатоходцами, чтобы не заморозить лапки
    Фото: baritone666 / Twitter
  • Японским макакам пришлось стать канатоходцами, чтобы не заморозить лапки
    Фото: Yosemite/Wikipedia
Природа

Японским макакам пришлось стать канатоходцами, чтобы не заморозить лапки

Самые северные в мире обезьяны научились выживать в суровых условиях.
Анастасия Баринова
15 января 2019 в 19:06
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На островах Японии живет эндемичный вид макак: Macaca fuscata. Рост самцов составляет около 95 сантиметров, вес – до 14 кг, самки в полтора раза меньше. Обезьяны отличаются красной кожей и густой темно-серой шерстью, покрывающей почти все тело. Это самая северная в мире обезьяна – ее популяция встречается вплоть до севера острова Хонсю, где снег может лежать четыре месяца в году. Средняя температура зимы здесь составляет −5 °C, но обезьяны справляются с морозами, греясь в горячих источниках.

Правда, эта уловка не является панацеей: стоит макаку выйти из воды, как из-за мокрой шерсти он мерзнет еще больше. Чтобы минимизировать последствия, обезьяны помогают друг другу: они выбирают «дежурного», который мучается в одиночку, но приносит пищу сразу всей группе.

Еще одну забавную сцену наблюдали недавно жители города Муцу в префектуре Аомори: целая колонна обезьян переправлялась над заснеженной землей по проводам как заправские канатоходцы, ловко перебирая лапами. По мнению очевидцев, животные не хотели замерзнуть в сугробах, шагая по снегу.


Узнайте секреты сексуальной жизни японских макак.

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