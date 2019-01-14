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В Бразилии семья оказалась под «паучьим куполом»
Иногда повседневная жизнь пауков может выглядеть со стороны довольно пугающе.
Анастасия Баринова
14 января 2019 в 19:31
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оказалась под «дождем из сотен пауков». Люди были напуганы: небо не только выглядело покрытым черными точками, разбросанными по куполу из паутины, но несколько пауков также упали прямо в открытое окно машины.
Видеозапись широко разошлась по интернету, и ее прокомментировали специалисты. По словам арахнологов, на видео попал паук рода Parawixia, обитающий в Южной Америке и соседних регионах. Эти пауки относятся к социальным видам членистоногих: они живут колониями и совместными усилиями плетут свои сети между деревьями, кустами или даже телефонными столбами. В среднем одна группа пауков создает «ковер из паутины» размером 3х4 метра. Делается это в вечерние часы, а утром пауки лакомятся попавшими в ловушку насекомыми или мелкими птицами. Их яд для человека безвреден, зато польза высока: они регулируют численность пауков и мух.
Parawixia плетут нити, почти незаметные для человеческого глаза, поэтому наблюдателю кажется, что пауки просто парят в воздухе. Напротив: есть виды пауков, опутывающих местность заметной зловещей паутиной.
Видеозапись широко разошлась по интернету, и ее прокомментировали специалисты. По словам арахнологов, на видео попал паук рода Parawixia, обитающий в Южной Америке и соседних регионах. Эти пауки относятся к социальным видам членистоногих: они живут колониями и совместными усилиями плетут свои сети между деревьями, кустами или даже телефонными столбами. В среднем одна группа пауков создает «ковер из паутины» размером 3х4 метра. Делается это в вечерние часы, а утром пауки лакомятся попавшими в ловушку насекомыми или мелкими птицами. Их яд для человека безвреден, зато польза высока: они регулируют численность пауков и мух.
Parawixia плетут нити, почти незаметные для человеческого глаза, поэтому наблюдателю кажется, что пауки просто парят в воздухе. Напротив: есть виды пауков, опутывающих местность заметной зловещей паутиной.