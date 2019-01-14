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  • Зачем белые медведи приходят к подводным лодкам?
    Фото: Mark Barnoff/U.S. Navy
  • Зачем белые медведи приходят к подводным лодкам?
    Фото: Pixabay.com
  • Зачем белые медведи приходят к подводным лодкам?
    Фото: U.S. Navy
Природа

Зачем белые медведи приходят к подводным лодкам?

Для белых медведей подводные лодки — не столько занимательный объект, сколько возможность перекусить.
Анастасия Баринова
14 января 2019 в 17:55
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Работая за полярным кругом, люди сталкиваются с уникальными животными, которых не встретишь в других местах планеты, и нередко делают интересные снимки. Часто представители дикой природы проявляют интерес к технике, созданной руками человека: так, к подводным лодкам повышенное внимание проявляют белые медведи. В 2003 году на Аляске белый медведь исследовал перископ американской субмарины, полагая, что сможет найти рядом с необычным объектом еду. В такую же ситуацию недавно попали российские подводники – они случайно привлекли внимания зверя, и медведь, приблизившись к кораблю, тщательно обнюхал его, опираясь на лодку лапами и вытянувшись во весь рост.

Еще один цикл фотографий вызвал шквал критики. На этих снимках медведь подошел к российской субмарине класса Delta IV в то время, когда члены экипажа выбрасывали мешки с мусором.
  • Зачем белые медведи приходят к подводным лодкам?
    Фото: Blogger51/Barents Observer

Точное место и время фотографий не известно, но экологи раскритиковали поведение полярников. По словам советника по арктическим вопросам WWF Нильса Харли Бойзена, кормление арктических животных отходами по меньшей мере неразумно: эта пища не идет им на пользу, но, заглушая голод, провоцирует и далее искать места присутствия человека. Еще одним возмутительным фактором защитники природы называют тот факт, что наряду с органическими отходами моряки выбросили за борт огромное количество пластика. Узнайте, какой вред это наносит океану.

Норвежские власти подчеркивают, что фотографии ярко свидетельствуют о нарушении природоохранного законодательства, согласно которому запрещаются любые попытки привлекать внимание и беспокоить белых медведей. Посмотрите, как журналист едва не стал трапезой белых медведей.

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