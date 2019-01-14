Зачем белые медведи приходят к подводным лодкам?
Polar bear leaps onto a Russian nuclear submarine on the search for food https://t.co/4h0wurGzgx— Daily Mail Online (@MailOnline) 13 января 2019 г.
Еще один цикл фотографий вызвал шквал критики. На этих снимках медведь подошел к российской субмарине класса Delta IV в то время, когда члены экипажа выбрасывали мешки с мусором.
Точное место и время фотографий не известно, но экологи раскритиковали поведение полярников. По словам советника по арктическим вопросам WWF Нильса Харли Бойзена, кормление арктических животных отходами по меньшей мере неразумно: эта пища не идет им на пользу, но, заглушая голод, провоцирует и далее искать места присутствия человека. Еще одним возмутительным фактором защитники природы называют тот факт, что наряду с органическими отходами моряки выбросили за борт огромное количество пластика. Узнайте, какой вред это наносит океану.
Норвежские власти подчеркивают, что фотографии ярко свидетельствуют о нарушении природоохранного законодательства, согласно которому запрещаются любые попытки привлекать внимание и беспокоить белых медведей. Посмотрите, как журналист едва не стал трапезой белых медведей.
Точное место и время фотографий не известно, но экологи раскритиковали поведение полярников. По словам советника по арктическим вопросам WWF Нильса Харли Бойзена, кормление арктических животных отходами по меньшей мере неразумно: эта пища не идет им на пользу, но, заглушая голод, провоцирует и далее искать места присутствия человека. Еще одним возмутительным фактором защитники природы называют тот факт, что наряду с органическими отходами моряки выбросили за борт огромное количество пластика. Узнайте, какой вред это наносит океану.
Норвежские власти подчеркивают, что фотографии ярко свидетельствуют о нарушении природоохранного законодательства, согласно которому запрещаются любые попытки привлекать внимание и беспокоить белых медведей. Посмотрите, как журналист едва не стал трапезой белых медведей.