Зайцы-каннибалы впервые попали на видео
Доказательства наличия продуктов животного происхождения в рационе зайцев смогли предоставить биологи из Торонтского и Альбертского университетов. Во время экспедиции 2015-2017 гг. вблизи канадского озера Клуэйн ученые разложили в нескольких местах трупы разных видов животных, надеясь, что за легкой добычей придут какие-нибудь хищники и падальщики. Все происходящее фиксировалось на камеры с датчиком движения. Но за два с половиной года пленка запечатлела и зайцев, которые лакомились этим мясом.
Таким образом, ранее сделанные предположения подтвердились: зайцы частично оказались падальщиками и даже каннибалами. Если весной и летом их рацион разнообразен: листья, молодые побеги и трава, – то зимой такая диета перестает быть питательной. Кора, сухие ветки и хвоя не способны дать необходимый объем минералов и витаминов, и беляки обращают свое внимание на мясо. По словам ученых, особенно ироничным стал тот факт, что «добыча поедает хищника»: среди съеденных зайцами тел была туша канадской рыси, главной грозы этих быстрых грызунов.
Необычная модель пищевого поведения оказалась характерной только для холодного времени года, и только в крайних случаях: согласно полученным данным, из 161 оставленной туши зайцы съели лишь 20 (это 12%). Ученых также удивила их избирательность: из нескольких видов мертвых птиц зайцы предпочитали канадских дикушек – птиц из семейства тетеревиных, поедая их вместе с перьями. Возможно, перья призваны восполнять недостаток клетчатки, или же механически способствовать пищеварению. По словам кандидата наук в области экологии Майкла Пирса, преднамеренное употребление перьев, которые в основном состоят из кератина и содержат мало белка, крайне редко встречается у млекопитающих.
Среди вариантов разбросанного по лесу мяса зайцы чаще выбирали небольшие туши, в том числе своих сородичей. Биологи объясняют это тем, что такую пищу можно съесть быстрее, не привлекая внимания конкурентов и хищников.
Узнайте об акуле-вегетарианце.
Необычная модель пищевого поведения оказалась характерной только для холодного времени года, и только в крайних случаях: согласно полученным данным, из 161 оставленной туши зайцы съели лишь 20 (это 12%). Ученых также удивила их избирательность: из нескольких видов мертвых птиц зайцы предпочитали канадских дикушек — птиц из семейства тетеревиных, поедая их вместе с перьями. Возможно, перья призваны восполнять недостаток клетчатки, или же механически способствовать пищеварению. По словам кандидата наук в области экологии Майкла Пирса, преднамеренное употребление перьев, которые в основном состоят из кератина и содержат мало белка, крайне редко встречается у млекопитающих.
Среди вариантов разбросанного по лесу мяса зайцы чаще выбирали небольшие туши, в том числе своих сородичей. Биологи объясняют это тем, что такую пищу можно съесть быстрее, не привлекая внимания конкурентов и хищников.
Узнайте об акуле-вегетарианце.