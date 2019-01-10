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  • Заблудившиеся тюлени заполонили город: видео
    Фото: Brendon FitzPatrick/Twitter
  • Заблудившиеся тюлени заполонили город: видео
    Фото: Brendon FitzPatrick/Twitter
  • Заблудившиеся тюлени заполонили город: видео
    Фото: Brendon FitzPatrick/Twitter
Природа

Заблудившиеся тюлени заполонили город: видео

На дорогах небольшого города в Канаде застряло четыре десятка ластоногих. Два тюленя уже погибли.
Анастасия Баринова
10 января 2019 в 18:00
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В эти дни на территории города Роддиктон-Байд Арм в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор тюленей можно встретить тут и там: на задних дворах, у ворот домов, на тротуарах и проезжей части. По канадским законам, частным лицам нельзя контактировать с представителями дикой природы, и администрация обратилась за помощью к федеральным властям. Люди жалуются на то, что этих животных с их шкурой серого цвета бывает сложно разглядеть на дороге или объехать, а это чревато ДТП. Уже сейчас под колесами машин погибло два тюленя.

Эта часть Канады лежит на пути миграции гренландских тюленей (лат. Pagophilus groenlandicus): сюда звери перемещаются в холодное время года, чтобы перезимовать. Однако из-за изменения климата вода вблизи города неожиданно замерзла. Дезориентированные животные не смогли найти дорогу к океану и лишились источника пищи.

Канадский департамент природных ресурсов решил пока не вмешиваться в ситуацию: надежда, что тюлени самостоятельно найдут путь к воде, еще остается. Власти Роддиктона не согласны с этим решением: тюлени не покидают город уже несколько недель, и каждый день будет приносить новые потери в рядах ластоногих. Вызывает озабоченность и ситуация в целом: в то время, как акватория города замерзла, на северо-востоке от Ньюфаундленда льда очень мало, а именно на нем тюлени должны провести окончание зимы и наесться рыбы перед возвращением на север летом.

А пока жителям города напоминают о необходимости держаться от тюленей подальше: хотя сами по себе они не агрессивны, но стресс от приближения человека (например, желающего сделать селфи) может спровоцировать непредсказуемое поведение животных.

Узнайте больше о животных в городах.

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