На Гавайях умерла последняя улитка редкого вида
Однако к 2011 году почти все они умерли, и оставшаяся улитка получила имя в честь другого последнего представителя своего вида, черепахи по кличке Одинокий Джордж. В 2017 году двухмиллиметровый кусочек ноги уникальный улитки был отправлен в «замороженный зоопарк Сан-Диего» – научный центр, где специалисты собирают образцы для последующего клонирования. Эксперименты с генетическим материалом Джорджа пока не проводились, но гавайский департамент надеется, что однажды этот кусочек позволит клонировать Achatinella apexfulva. Но и в этом случае их нельзя будет выпустить в естественную среду обитания до тех пор, пока не будут истреблены инвазивные хищники.
По мнению специалистов, Джордж прожил около 14 лет. Несмотря на мужское имя, эта улитка была гермафродитом: у нее были как мужские, так и женские половые органы, но для размножения ей, как и другим животным, тербовался партнер. Попытки восстановить популяцию в лаборатории не удались, и 1 января улитка умерла, не оставив потомства. Департамент природных ресурсов называет Джорджа «послом», «иллюстрацией» бедственного положения вообще всех сухопутных улиток на Гавайях. Оставаясь последней особью своего вида, он был местной знаменитостью, героем публикаций и уроков в школах.
Сохранились записи биологов XIX века, сообщавших, что за один день на Гавайях они могли собрать до 10 000 улиток. Моллюски выполняли различные важные задачи: помогали разлагаться растительному веществу или питались грибами на листьях, что защищало деревья от болезней. В общей сложности когда-то на островах насчитывалось более 750 видов наземных улиток, но с тех пор утрачено более 90% их разнообразия. По словам почетного профессора Гавайского университета Майкла Хэдфилда (Michael Hadfield), ранее руководившего лабораторией консервации улиток Achatinella, несмотря на усилия ученых, будущее этих животных плачевно.
«Около 10 видов рода Achatinella без сомнения, еще существует, но ни один из них не выживет в течение следующих 10 лет. Вымирание просто ужасающее», – Майкл Хэдфилд.
Узнайте, как ученые спасают вымирающие виды рыб.
Сохранились записи биологов XIX века, сообщавших, что за один день на Гавайях они могли собрать до 10 000 улиток. Моллюски выполняли различные важные задачи: помогали разлагаться растительному веществу или питались грибами на листьях, что защищало деревья от болезней. В общей сложности когда-то на островах насчитывалось более 750 видов наземных улиток, но с тех пор утрачено более 90% их разнообразия. По словам почетного профессора Гавайского университета Майкла Хэдфилда (Michael Hadfield), ранее руководившего лабораторией консервации улиток Achatinella, несмотря на усилия ученых, будущее этих животных плачевно.
«Около 10 видов рода Achatinella без сомнения, еще существует, но ни один из них не выживет в течение следующих 10 лет. Вымирание просто ужасающее», — Майкл Хэдфилд.
Узнайте, как ученые спасают вымирающие виды рыб.