Медузы захватывают Мировой океан: чем это чревато
Проблема роста их численности фиксируется давно. Еще в 2006 году военный корабль USS Ronald Reagan, оказавшийся в акватории Брисбена, пришлось отправлять на ремонт, поскольку медузы забились в трубы охлаждения ядерного реактора. После этого специалисты смоделировали эту угрозу для других типов судов и признали их уязвимость. Инженеры приступили к проектированию защитных конструкций.
Продвижение медуз по всему миру влечет за собой множество других негативных последствий. У западного побережья Ирландии лососевые фермы теряют сотни тысяч рыб, укушенных тропическими медузами. Кроме того, электростанции Швеции, Израиля, США, Японии и других стран работают с перебоями: огромное количество желеобразных существ все чаще попадает в энергосистему. Один из филиппинских островов недавно был полностью обесточен по этой причине, а в 2013-м из-за блокировки водозабора аурелиями была приостановлена работа шведской атомной электростанции.
В Японии медуз называют второй опасностью после землетрясений. Здесь встречается гигантский представитель желеобразных – Nemopilema nomurai, чей размер может достигать двух метров, а вес – 200 килограммов. В прошлом этих гигантов здесь видели каждые 30 лет, а в XXI веке – почти каждый год. В 2009 году 10-тонная рыбацкая лодка опрокинулась после того, как рыбак попробовал вытащить Nemopilema nomurai из воды.
Неудивительно, что популярные пляжи тоже становятся местом обитания ядовитых стрекающих. В эти дни Австралия столкнулась с небывалым нашествием португальских корабликов (лат. Physalia physalis). В штате Квинсленд к врачам с болезненными ожогами за несколько январских дней обратилось более 3500 человек. Ранее общее ежегодное число пострадавших, притом на всем восточном побережье страны, составляло около 10 000 человек. Тогда «сезон» укусов длился около месяца, в период размножения стрекающих, а теперь комфортная температура воды увеличила этот срок до полугода.
Помимо потепления морей, бывших когда-то для медуз холодными, еще одной причиной их распространения является чрезмерный вылов рыбы: после потери многих видов хищников-соперников желеобразные получили в свое почти единоличное распоряжение огромную кормовую базу. В качестве иллюстрации экологической катастрофы ученые приводят Намибию: в регионе, когда-то богатом на рыбу, теперь две трети улова в сетях составляют медузы.
«Любая неприятная стычка с медузами вызвана все большим проникновением людей в океаны, – убежден Стив Хэддок, старший научный сотрудник исследовательского института океанариума Монтерей-Бэй. – Именно мы вторгаемся в их среду обитания».
Биологи напоминают, что мировому сообществу необходимо разработать меры по восстановлению экобаланса. В их числе – пересмотр квот на вылов рыбы и создание эффективных систем предупреждения о появлении ядовитых стрекающих. Узнайте, кто и как охотится на медуз.
В Японии медуз называют второй опасностью после землетрясений. Здесь встречается гигантский представитель желеобразных — Nemopilema nomurai, чей размер может достигать двух метров, а вес — 200 килограммов. В прошлом этих гигантов здесь видели каждые 30 лет, а в XXI веке — почти каждый год. В 2009 году 10-тонная рыбацкая лодка опрокинулась после того, как рыбак попробовал вытащить Nemopilema nomurai из воды.
Неудивительно, что популярные пляжи тоже становятся местом обитания ядовитых стрекающих. В эти дни Австралия столкнулась с небывалым нашествием португальских корабликов (лат. Physalia physalis). В штате Квинсленд к врачам с болезненными ожогами за несколько январских дней обратилось более 3500 человек. Ранее общее ежегодное число пострадавших, притом на всем восточном побережье страны, составляло около 10 000 человек. Тогда «сезон» укусов длился около месяца, в период размножения стрекающих, а теперь комфортная температура воды увеличила этот срок до полугода.
Помимо потепления морей, бывших когда-то для медуз холодными, еще одной причиной их распространения является чрезмерный вылов рыбы: после потери многих видов хищников-соперников желеобразные получили в свое почти единоличное распоряжение огромную кормовую базу. В качестве иллюстрации экологической катастрофы ученые приводят Намибию: в регионе, когда-то богатом на рыбу, теперь две трети улова в сетях составляют медузы.
«Любая неприятная стычка с медузами вызвана все большим проникновением людей в океаны, — убежден Стив Хэддок, старший научный сотрудник исследовательского института океанариума Монтерей-Бэй. — Именно мы вторгаемся в их среду обитания».
Биологи напоминают, что мировому сообществу необходимо разработать меры по восстановлению экобаланса. В их числе — пересмотр квот на вылов рыбы и создание эффективных систем предупреждения о появлении ядовитых стрекающих. Узнайте, кто и как охотится на медуз.