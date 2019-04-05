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Фото: Pixabay
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Места, где обитает не менее двух видов ядовитых змей, и медицинские центры находятся на расстоянии 3 или более часов езды. Фото: Thelancet.com
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Диапазон видов ядовитых змей и места присутствия змей, от чьего яда нет противоядия (красный — высший показатель) Фото: Thelancet.com
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Среднее время поездки до пункта медицинской помощи (красный приближен к 24 часам) Фото: Thelancet.com
Карта «змеиной опасности»: памятка герпетофобам
Международная группа ученых провела масштабную работу, отметив на карте мира регионы, где людям больше всего угрожают ядовитые змеи.
Анастасия Баринова
5 апреля 2019 в 11:41
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Исследование «змеиной опасности» провели специалисты из США, Великобритании и Швейцарии. Созданная на его основе карта поможет эффективнее защищать здоровье людей от угрозы, которую представляет яд пресмыкающихся.
За основу исследования были взяты данные о местах обитания 278 видов ядовитых змей, предоставленные Всемирной организацией здравоохранения. На этих территориях в общей сложности проживает 6,85 миллиарда человек. Анализ учитывал три критерия: время, необходимое для транспортного доступа в уязвимые районы, качество медицинских услуг и существование эффективного противоядия.
Выяснилось, что в Океании, Южной Азии, а также в Центральной Африке и Центральной Америке повышенной опасности подвергается 146,7 миллиона человек: там не только обитает множество ядовитых рептилий, но и медицинские учреждения находятся слишком далеко.
Всего было разработано три карты, показывающие зоны повышенной опасности: там люди живут в окружении ядовитых змей и не имеют доступа к квалифицированной медицинской помощи. Вдобавок по всему миру, от США до Португалии, встречаются змеи, от яда которых еще не создано эффективного противоядия. С учетом всех трех критериев «змеиная опасность» угрожает 92,66 млн человек, живущих в самых разных точках планеты.
Посмотрите, как рождаются ядовитые змеи.
За основу исследования были взяты данные о местах обитания 278 видов ядовитых змей, предоставленные Всемирной организацией здравоохранения. На этих территориях в общей сложности проживает 6,85 миллиарда человек. Анализ учитывал три критерия: время, необходимое для транспортного доступа в уязвимые районы, качество медицинских услуг и существование эффективного противоядия.
Выяснилось, что в Океании, Южной Азии, а также в Центральной Африке и Центральной Америке повышенной опасности подвергается 146,7 миллиона человек: там не только обитает множество ядовитых рептилий, но и медицинские учреждения находятся слишком далеко.
Всего было разработано три карты, показывающие зоны повышенной опасности: там люди живут в окружении ядовитых змей и не имеют доступа к квалифицированной медицинской помощи. Вдобавок по всему миру, от США до Португалии, встречаются змеи, от яда которых еще не создано эффективного противоядия. С учетом всех трех критериев «змеиная опасность» угрожает 92,66 млн человек, живущих в самых разных точках планеты.
Посмотрите, как рождаются ядовитые змеи.