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Зачем носачам такой большой нос?
В отличие от людей, борнейским обезьянам исчезающего вида Nasalis larvatus очень важен размер носа. У них так: чем нос больше, тем лучше!
4 апреля 2019 в 19:10
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Носач (лат. Nasalis larvatus) входит в семейство мартышковых. Эти приматы – эндемики прибрежных районов острова Борнео и почти самые крупные среди обезьян Азии: по величине они уступают лишь тибетским макакам и лангурам. Самцы носачей могут достигать в длину 77 см при массе 22 кг, а их толстый нос вырастает до 10 см, спускаясь ниже рта. У самок нос меньше, но тоже по размерам превышает аналогичный показатель других обезьян. Носачи рождаются с обычным носом; гигантским он становится к наступлению половой зрелости, приблизительно к семи годам. В этой связи ученые предполагали, что орган играет какую-то роль в брачных отношениях приматов. Недавно эту версию удалось подтвердить.
Выяснилоь, что длинноносые самцы крупнее тех, у кого носы меньше. А еще у длинноносых более крупные семенники (до 3 см в ширину), которые вырабатывают больше спермы и повышают шансы на обзаведение потомством – у таких носачей часто имеется целый гарем.
С начала 1970-х годов популяция носачей снизилась более чем вдвое – из-за сокращения площади лесов, пригодных для обитания.
Эволюционные механизмы, лежащие в основе появления большого носа, до конца не выяснены. Очевидно, что в густом лесу рассмотреть размер носа издалека не представляется возможным, и здесь свою роль играет уровень звука. Но развился ли внушительный орган для привлечения самок криком, или же первопричиной была цель отпугнуть с территории других самцов, пока не установлено. А в мире тараканов, напротив, размер не имеет никакого значения.
Выяснилоь, что длинноносые самцы крупнее тех, у кого носы меньше. А еще у длинноносых более крупные семенники (до 3 см в ширину), которые вырабатывают больше спермы и повышают шансы на обзаведение потомством – у таких носачей часто имеется целый гарем.
Доктор Икки Мацуда, приматолог из Университета Чубу, вместе с коллегами наблюдал за дикими носачами у борнейской реки Кинабатанган. Специалисты отлавливали самцов, чтобы взвесить их, измерить носы и семенники. А в 2014 году ученые пошли еще дальше: они записали крики самцов носачей, живущих в неволе. Исследование показало, что массивные носы меняют частоту крика, и по голосу становится ясно, что кричит большой носач. Так, даже самки, находящиеся далеко от кричащего самца, могут понять, насколько он привлекателен. Теперь ясно, зачем носачам такие большие носы!Помимо размера носа, ученые измерили массу тела и объем семенников, и во всех случаях была найдена прямая корреляция: чем крупнее нос, тем больше оба других параметра. Таким образом, мощный и громко заявляющий о себе самец оказывается на более высокой ступени социальной лестницы: его сила отпугивает конкурентов, а сам он производит более здоровое потомство.
С начала 1970-х годов популяция носачей снизилась более чем вдвое – из-за сокращения площади лесов, пригодных для обитания.
Эволюционные механизмы, лежащие в основе появления большого носа, до конца не выяснены. Очевидно, что в густом лесу рассмотреть размер носа издалека не представляется возможным, и здесь свою роль играет уровень звука. Но развился ли внушительный орган для привлечения самок криком, или же первопричиной была цель отпугнуть с территории других самцов, пока не установлено. А в мире тараканов, напротив, размер не имеет никакого значения.