Почему до сих пор не создан природный парк «Витязь»?
Против добычи гранита на этой территории выступили многие жители Иркутской области, поддержавшие инициативу по созданию парка. В 2015 году Институт географии им. В.Б. Сочавы (ИГ СО РАН) предоставил Минприроды Иркутской области отчет по обоснованию создания парка «Витязь». В ноябре 2017 г. были проведены общественные слушания (2/3 выступили за создание парка), а в декабре – государственная экологическая экспертиза регионального уровня. Но даже после этого парка до сих пор нет.
«Иркутская область в основном выживает за счет добычи полезных ископаемых и рубки леса. Здесь крайне сильны лоббирующие возможности ресурсодобывающих и строительных корпораций», – говорит Татьяна Калихман, ведущий научный сотрудник ИГ СО РАН, руководитель группы по подготовке научного обоснования для создания парка «Витязь». Помимо этого, за сокращение площади парка выступают охотники и рыболовы Шелеховского района Иркутской области.
В отличие от национальных парков, любые вопросы, связанные с природными парками, находятся в ведении субъекта, в данном случае Иркутской области. Руководство Шелеховского района приняло уменьшенный вариант парка, сократив территорию в три раза в сравнении с предлагавшимся вариантом и оставив за его границами 20 скальников, а также ценные участки леса.
На данный момент только три скальника имеют статус ООПТ регионального значения «памятник природы»: «Витязь», «Старуха» и «Идол». Если парк «Витязь» все-таки не будет создан, неизвестно, что останется на этой территории.