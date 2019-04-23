507
0
Амурский тигр и дальневосточный леопард сфотографировались на фоне Владивостока
Снимки, сделанные фотоловушкой, подтвердили: внесенные в Красную книгу дикие кошки действительно живут по соседству с главным центром российского Дальнего Востока.
За жизнью обитателей «Земли леопарда» круглосуточно наблюдают объективы крупнейшей сети фотоловушек в России – в Приморском национальном парке их более 400. С их помощью специалисты устанавливают количество животных, наблюдают за их состоянием и поведением.
Новая съемка была сделана в части нацпарка, территориально входящей во Владивостокский городской округ, неподалеку от берега Амурского залива, разделяющего юго-запад Приморья и город. Установив на вершине одной из гор камеру, специалисты направили ее объектив на море, за которым виднеются силуэты высоток и мостов мегаполиса. Вскоре перед объективом поочередно появились дальневосточный леопард и амурский тигр.«Появление таких снимков стало для нас долгожданным событием, – отметил Виктор Сторожук, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – Мы стремились не только получить новые данные об обитающих здесь животных, но и хотели показать: на самом деле природа очень близка к людям, имеет со всеми нами неразрывную связь. Для многих леопард и тигр – лишь образ зверей, обитающих где-то далеко в тайге. Но эти уникальные создания реальны и очень близки нам. Мы живем с ними на одной земле».
Проанализировав рисунка пятен на шкуре леопарда, сотрудники нацпарка идентифицировали хищника: это самец Leo 65M, котенок самки по имени Грация. Раньше он попадал в объективы фотоловушек на границе с Китаем. В «Земле леопарда» говорят, что с Leo 65M все в порядке: он находится в хорошей форме и не испытывает проблем с охотой.
На территории «Земли леопарда» зафиксированы 91 взрослая особь и 22 котенка дальневосточного леопарда, а также 30 взрослых амурских тигров и 9 тигрят.