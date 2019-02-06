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  • В Татарстане создали зоологический заказник «Шорский»
    Глухарям в «Шорском» уделят особое внимание. Фото: Андрей Поляков
  • В Татарстане создали зоологический заказник «Шорский»
    Равно как и рябчикам… Фото: dersu
  • В Татарстане создали зоологический заказник «Шорский»
    …и зайцам-белякам. Фото: Евгений Мазурин
Заповедные места

В Татарстане создали зоологический заказник «Шорский»

«Шорский» получил статус государственного природного зоозаказника регионального значения.
Интерфакс
6 февраля 2019 в 13:04
Новый заказник расположен на территории Арского, Зеленодольского и Высокогорского районов Татарстана. Площадь «Шорского» составляет 10 715 га.

Основная миссия заказника – сохранение таежных экосистем и восстановление популяции глухаря, рябчика и зайца-беляка, говорится в постановлении правительства республики. Эти виды получат специальную биотехническую поддержку, которая обеспечит для них комфортную среду обитания.

На территории «Шорского» также обитают мохноногие сычи, белки и другие виды фауны.

Госкомитет Татарстана по биоресурсам сообщает, что территория зоозаказника будет находиться под усиленной охраной.

В январе 2019 года новый государственный природный заказник областного значения появился в Московской области, а статус особо охраняемой природной территории получили Романцевские горы в Тульской области.

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СМИ2
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