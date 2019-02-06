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В Татарстане создали зоологический заказник «Шорский»
«Шорский» получил статус государственного природного зоозаказника регионального значения.
Новый заказник расположен на территории Арского, Зеленодольского и Высокогорского районов Татарстана. Площадь «Шорского» составляет 10 715 га.
Основная миссия заказника – сохранение таежных экосистем и восстановление популяции глухаря, рябчика и зайца-беляка, говорится в постановлении правительства республики. Эти виды получат специальную биотехническую поддержку, которая обеспечит для них комфортную среду обитания.
На территории «Шорского» также обитают мохноногие сычи, белки и другие виды фауны.
Госкомитет Татарстана по биоресурсам сообщает, что территория зоозаказника будет находиться под усиленной охраной.
В январе 2019 года новый государственный природный заказник областного значения появился в Московской области, а статус особо охраняемой природной территории получили Романцевские горы в Тульской области.