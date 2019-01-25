В Подмосковье появился новый заказник
На территории «Лесов Борисовского лесничества» обитают сотни видов животных, включая охраняемые – скопа, бурый медведь, речная выдра, орешниковая соня, белый аист, черный коршун и другие. Не менее разнообразна и флора: в заказнике можно встретить включенные в Красную книгу подлесник европейский, некеру перистую, пальчатокоренник кровавый.
В 1970-1980 годах эта территория серьезно пострадала от осушительной мелиорации и массированных сплошных рубок леса. Сегодня основной угрозой является автотранспорт и самодеятельная рекреация. Статус заказника обеспечит лесам режим особой охраны, включающий в себя запреты на строительство, прокладку новых дорог, сбор растений, рубку деревьев, проезд транспорта и неорганизованный отдых.
Ранее в январе статус особо охраняемой природной территории получили Романцевские горы в Тульской области.