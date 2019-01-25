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    Московская область, Можайский район Фото: Алексей Зайцев
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    Серая цапля, резидент нового заказника Фото: sapopovich
Заповедные места

В Подмосковье появился новый заказник

Соответствующий статус получили леса Можайского округа
National Geographic Россия
25 января 2019 в 15:44
Новый государственный природный заказник областного значения получил название «Леса Борисовского лесничества», сообщает Министерство экологии Московской области. Площадь заказника составляет 1858 гектаров.

На территории «Лесов Борисовского лесничества» обитают сотни видов животных, включая охраняемые – скопа, бурый медведь, речная выдра, орешниковая соня, белый аист, черный коршун и другие. Не менее разнообразна и флора: в заказнике можно встретить включенные в Красную книгу подлесник европейский, некеру перистую, пальчатокоренник кровавый.

В 1970-1980 годах эта территория серьезно пострадала от осушительной мелиорации и массированных сплошных рубок леса. Сегодня основной угрозой является автотранспорт и самодеятельная рекреация. Статус заказника обеспечит лесам режим особой охраны, включающий в себя запреты на строительство, прокладку новых дорог, сбор растений, рубку деревьев, проезд транспорта и неорганизованный отдых.

Ранее в январе статус особо охраняемой природной территории получили Романцевские горы в Тульской области.

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